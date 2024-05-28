Вероятность роста индекса Мосбиржи до 3650п в перспективе года сохраняется - БКС Экспресс

Вероятность достижения индексом Мосбиржи уровня 3650 пунктов в перспективе года пока сохраняется, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Индекс Мосбиржи испытал сильнейшее давление за последний год. Дневное падение рынка достигло 3%, а с недавнего двухлетнего пика провал за неделю составил свыше 230 пунктов или 6,5%. За считанные дни индекс потерял половину прироста 2024 года и был резко откинут на уровни осени прошлого года. Важные технически поддержки не устояли, индекс ушел под годовой восходящий тренд и фактически вернулся на верхнюю границу многомесячного боковика с 2023 года - 3290 п. Здесь уже должны снизить темп падения и начать выходить из крутого пике, - пишет аналитик в обзоре. - Обороты торгов на спуске высокие (127 млрд руб.), а скорость падения бумаг и индекса очень большая, что говорит скорее о панических распродажах на фоне совокупности негативных факторов".

"Теперь рынку нужно время на адаптацию. В перспективе года таргет стоимости индекса Мосбиржи на 3650 пунктах не снимается, а значит, наблюдаемая раздача бумаг может быть интересна с долгосрочной точки зрения и способна обеспечить повышенную доходность. Главное, инвесторам следует соблюдать риск-менеджмент, активным трейдерам - не пренебрегать защитными "стоп-заявками", - заключает эксперт портала.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.