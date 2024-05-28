Рынки акций стран АТР стабильны во вторник в отсутствие новостей. Нефть торгуется в плюсе во вторник утром, Brent находится у $83,3 за баррель.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) слабо колеблются на торгах во вторник в отсутствие факторов, способных определить направление дальнейшего движения рынка.

Участники рынка ждут данных по инфляции в США и Европе, которые будут обнародованы позднее на этой неделе, а также публикации индекса деловой активности в Китае. На следующей неделе состоятся заседания Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite в ходе торгов понизился на 0,1%, гонконгский Hang Seng практически не меняется.

Накануне акции китайских производителей микрочипов выросли на сообщениях СМИ о том, что власти КНР планируют создать фонд объемом 344 млрд юаней ($48 млрд) для финансирования развития полупроводниковой отрасли.

В Гонконге существенный подъем во вторник демонстрируют бумаги Semiconductor Manufacturing (1,6%), Hua Hong Semicon (1,1%), Longfor Group (0,9%) и Shimao Group (5,6%).

В Шанхае капитализация Tongfu Microelectronics выросла на 4,4%, Shanghai Zhangjiang - на 5,7%, Shenzhen Rongda - на 7,6%, тогда как рыночная стоимость Zhongji Innolight опустилась на 3,3%, Suzhou TFC Optical и Foxconn Industrial - на 1,5%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 0,1%.

Котировки бумаг Lasertec Corp. снижаются на 3,4%, Sharp Corp. - на 2,3%, Olympus Corp. - на 2,2%. Акции Furukawa Electric дорожают на 8,9%, Sumitomo Electric Industries - на 5,9%, Resona Holdings - на 3%.

Южнокорейский индекс Kospi демонстрирует спад менее чем на 0,1%.

Рыночная стоимость корейского производителя микрочипов и электроники Samsung Electronics увеличилась на 0,7%, Hyundai Motor - на 0,2%. Цена бумаг LG Electronics подскочила более чем на 10% и обновила максимум с мая прошлого года.

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 опускается на 0,2%.

Как стало известно во вторник, розничные продажи в Австралии в апреле повысились на 0,1% относительно марта, тогда как рынок ждал роста на 0,2%. В марте показатель упал на 0,4%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto колеблется в пределах 0,2%, акции австралийского банка Westpac Banking дешевеют на 0,6%.

Нефть североморской марки Brent слабо дорожает утром во вторник после умеренного роста по итогам предыдущей сессии.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:07 мск составляет $83,28 за баррель, что на $0,18 (0,22%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на 22 цента, до $83,10 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подскочили в цене к этому времени на $1,17 (1,51%), до $78,89 за баррель. В понедельник торги WTI не проводились из-за праздника в США.

За минувшую неделю Brent подешевела на 2,2%, WTI - на 2,3%.

На этой неделе участники рынка ждут публикации данных по инфляции в США, Германии и еврозоне, которые могут повлиять на решения Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы. Центробанки США и еврозоны проведут свои заседания на следующей неделе.

Кроме того, на выходных состоится встреча ОПЕК+, на которой, как ожидается, ведущие производители нефти продлят действие ограничений на поставки топлива на второе полугодие.

Подъему котировок способствует некоторое усиление напряженности на Ближнем Востоке, где, по данным издания The Jerusalem Post, военнослужащий армии Египта погиб в результате перестрелки между египетскими и израильскими военными.

"Целый ряд факторов позволяет ожидать некоторого повышательного давления на рынок нефти, от геополитики и сокращения запасов (топлива в США - ИФ) до ожидаемого решения ОПЕК продлить ограничения на добычу", - отметил старший экономист по азиатскому региону в Mizuho Bank Вишну Варатан.