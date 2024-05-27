Рынок акций РФ начал неделю с падения ниже 3300п по индексу МосБиржи, откат стал рекордным с февраля 2023г

Москва. 27 мая. Рынок акций РФ начал неделю с продолжения снижения blue chips из-за фиксации прибыли игроками на ожиданиях пролонгации высоких ставок ЦБ РФ и на фоне привлекательных доходностей облигаций, в то время как внешние фондовые площадки и нефть подавали позитивные сигналы (нефть Brent превысила $83 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля откатился ниже 3300 пунктов (уровень 2-месячной давности), причем падение стало рекордным с середины февраля 2023 года. Лидировали в падении акции "Новолипецкого металлургического комбината" (-13,5%) после отсечки дивидендов за 2023 год, а также бумаги ВТБ (-7,1%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3299,22 пункта (-2,9%), индекс РТС - 1173,92 пункта (-1,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 6,9%.

Доллар к 18:50 МСК упал до 88,58 рубля (-0,95 рубля).

Акции "НЛМК" упали до 219,1 рубля (-13,5%) - уровень первой декады апреля, выплаты за 2023 год составят 25,43 рубля на бумагу.

Также подешевели акции ВТБ (-7,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-6,9% и -6,8% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (-6,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-5,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-5,3% и -1,5% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-4,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-4,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-4,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-4,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-3,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-3,2%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,8%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-2,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,1%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-2,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,5% и -1,5% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%).

ВТБ повысил прогноз по чистой прибыли на 2024 год и ждет ее на уровне "ближе к 500 млрд рублей", не исключает возможности выплаты дивидендов по итогам года, если не будет возражать ЦБ РФ, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью изданию "Фонтанка". Ранее банк заявлял, что планирует заработать в 2024 году чистую прибыль на уровне 435 млрд рублей по МСФО. Основным драйвером роста прибыли группы, по словам Костина, станет внутренний бизнес.

Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение по спору "Северстали" и Федеральной антимонопольной службы, говорится в картотеке суда.

Подорожали акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%).

МТС-банк (MOEX: MBRD) (MOEX: MBNK) (+0,2%, до 2505 рублей) в первом квартале 2024 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 35% - до 3,9 млрд рублей по сравнению с 2,9 млрд рублей годом ранее, говорится в сообщении банка.

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ корректируется вниз, поскольку сантимент на снижение ставки ЦБ РФ пока не актуален, а значит, доходности на долговом рынке снова начинают выигрывать конкуренцию у акций, да еще и в период массовой невыплаты дивидендов многими крупными эмитентами.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций в начале недели продолжил нисходящую коррекцию, индекс МосБиржи обновил двухмесячный минимум на фоне укрепления рубля и снижения тяжеловесных бумаг "Газпрома".

Внешний фон был в целом позитивным. В хорошем "плюсе" завершили день китайские биржи, в Европе преобладала нейтральная динамика, в США в понедельник торги не проводятся в связи с национальным праздником (Днем памяти). Майский индекс делового климата IFO Германии вышел немного хуже прогноза аналитиков, констатирует эксперт.

Из экономической статистики вторника интерес представляют индекс доверия потребителей США за май, Мосбиржа начнет торги фьючерсами на акции "Русснефти" (MOEX: RNFT), "ДВМП", "Европлана" (MOEX: LEAS) и "префы" "Татнефти", совет директоров "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) решит вопрос по дивидендам за 2023 год, напомнил он.

"В целом, коррекция на нашем рынке видится отработанной, в ближайшей перспективе вероятно восстановление, драйвером может послужить откат рубля от максимумов по завершении фискальных платежей. Прогноз по индексу МосБиржи на 28 мая - 3275-3400 пунктов", - считает Бахтин.

Портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов также отмечает, что на рынке акций РФ усилились "медвежьи" настроения на фоне опасений дальнейшего ужесточения монетарной политики Банком России. Накануне зампред регулятора Алексей Заботкин заявил, что на ближайшем заседании будет рассматриваться и повышение ключевой ставки. Жесткая риторика регулятора усиливается на фоне сохраняющейся повышенной потребительской инфляции.

Снижение акций ускорилось на фоне повышения инфляции в мае - месячная динамика роста цен с поправкой на сезонность выросла до 0,47% м/м c 0,37% м/м в апреле, а также ужесточения риторики в отношении монетарной политики. На неделе в центе внимания инвесторов будут данные по ВВП США, а также ожидается публикация ценового индекса расходов на личное потребление (PCE), отметил эксперт.

Локальный рост на нефтяном рынке может быть связан с возросшими геополитическими рисками, а также в преддверии встречи ОПЕК+, которая состоится в начале июня. Не исключено, что в рамках организации будут обсуждаться дополнительные меры поддержки нефтяного рынка, полагает он.

Укрепление рубля происходит в условиях относительно высоких цен на нефть и снижения импорта. Так, по предварительным данным Банка России, в январе-апреле 2024 года экспорт товаров и услуг находился вблизи значений аналогичного периода 2023 года, а импорт снизился на 10% г/г. Кроме того, вероятно, в последние недели на валютный рынок поступает валютная выручка, полученная от продажи нефти по более высоким ценам, чем сейчас (в начале апреля сорт Brent стоил около $90 за баррель). В настоящее время рубль также получает регулярную поддержку от подготовки к налоговому периоду, считает Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ начал неделю со снижения и обновил минимум с марта в рублевом сегменте из-за продолжения фиксации прибыли по большинству бумаг. Рубль ускорил рост к доллару, евро и юаню - российская валюта продолжает обновлять максимумы с января в условиях налогового периода, а также на фоне недавних высказываний представителей ЦБ РФ о возможности еще одного повышения процентной ставки в этом году.

Глава ВТБ Костин заявил об ожидании чистой прибыли банка в текущем году около 500 млрд руб. и не исключил возможности выплаты дивидендов, хотя в базовом сценарии возвращение к выплатам ожидается по итогам 2025 года. Совет директоров "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,8% "префы") 29 мая соберется для решения по дивидендам за 2023 год. Ранее в компании заявили, что размер выплат превысит прошлогодний.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI поднялись в район ближайших сопротивлений $83,5 и $78,5 за баррель (средние полосы Боллинджера дневных графиков), на рынке ждут новых драйверов движения при преобладании среднесрочного "медвежьего" настроя, отмечает аналитик.

На зарубежных фондовых площадках в понедельник наблюдается консолидация ввиду отсутствия ориентиров для движения со стороны Великобритании и США. Индексы МосБиржи и РТС остаются в фазе коррекции с годовых пиков в ожидании сохранения жесткой политики ЦБ РФ в ближайшие месяцы. Рублевый индикатор пробил среднесрочную поддержку 3330 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика), которая отделяла его от более глубокой коррекции вплоть до района минимумов начала текущего года 3100 пунктов, считает Кожухова.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%), подросли Европа (индексы DAX и CAC 40 прибавили 0,4-0,6%, Великобритания не работает) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы к 18:50 МСК прибавили 0,01-0,3% во главе с фьючерсом на Nasdaq).

Инвесторы ждут на этой неделе ключевых статданных, включая инфляцию в Австралии и индексы менеджеров по закупкам (PMI) в Китае.

В понедельник биржи США закрыты в связи с праздником (День памяти).

На нефтяном рынке в понедельник цены продолжают умеренный коррекционный рост.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $83,17 за баррель (+1,3% и +0,9% в пятницу), июльская цена WTI - $78,77 за баррель (+1,4% и +1,1% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent потеряла 2,2%, североамериканская WTI просела на 2,3%.

Давление на котировки оказывали опасения, что ФРС будет удерживать высокие процентные ставки дольше, чем ожидалось, поскольку в случае резкого охлаждения экономики это будет угрозой для спроса.

На этой неделе станет известно последнее значение индекса PCE - предпочтительного для американского ЦБ индикатора инфляции. Эти данные могут повлиять на его дальнейшую политику.

Кроме того, в воскресенье, 2 июня, рынок с нетерпением ждет встречу ОПЕК+, на которой, как ожидается, ведущие производители нефти продлят действие мер по снижению добычи до конца года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали "префы" ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-14,7%), акции "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-9,4%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-8,7%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-8,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-8,5%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-8,5% и -8,3% "префы"), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-8,5%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-8,3%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-8,2%).

Совет директоров ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-5,4%, до 27,35 рубля), развивающего образовательную платформу по подготовке водителей, рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2023 год из расчета 4,54 руб. на привилегированную акцию и 0,6 руб. на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Совокупная сумма выплат может составить 24,725 млн рублей. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды, - 9 июля.

Совет директоров ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) (-2,8%, до 169,4 рубля) рекомендовал акционерам выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 4,49 руб. на акцию, сообщила компания. Как уточняется в сообщении компании, из общей прибыли по РСБУ за прошлый год в размере 12,7 млрд руб. на выплату дивидендов будет направлена четверть - около 3,2 млрд руб. Оставшиеся 9,5 млрд руб. рекомендовано не распределять. Список акционеров для получения дивидендов закрывается 16 июля.

Совет директоров ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (-2%, до 598,45 рубля) рекомендовал дивиденды по итогам I квартала 2024 года в размере 7,89 рубля на обыкновенную акцию, сообщила компания. В соответствии с рекомендацией, общий объем дивидендных выплат может составить около 1,7 млрд рублей.

При этом в пресс-службе группы "Интерфаксу" пояснили, что совет директоров рекомендовал отдельно дивиденды за 2023 год не выплачивать и предложил их включить в дивидендные выплаты за I квартал.

ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (-1,1%) в январе-марте 2024 года получило чистую прибыль в размере 1,585 млрд рублей, что в 1,9 раза больше, чем в первом квартале 2023 года, говорится в отчетности компании по МСФО.

Выросли акции ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (MOEX: RTGZ) (+7,9%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+3,2%).

Инвестиционный холдинг SFI (MOEX: SFIN) (+1%) (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") по итогам первого квартала 2024 года получил чистую прибыль по МСФО на уровне 8,1 млрд рублей против 6 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчете компании. Общий доход от операционной деятельности и финансовый доход увеличился на 27% в годовом выражении, до 12,4 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 107,53 млрд рублей (из них 12,63 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,91 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 8,3 млрд рублей на акции "НЛМК").