"БКС МИ" пока сохраняет нейтральную оценку рынка акций РФ

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") пока сохраняет нейтральную оценку российского рынка акций на фоне повышенных геополитических рисков, говорится в комментарии аналитика Юлии Голдиной.

"Мы ожидаем возобновления растущего тренда на среднесрочном горизонте, а текущая коррекция - хорошая возможность купить интересные активы по более привлекательным ценам. Потенциальным позитивным драйвером для рынка, скорее всего, послужит приток свежей дополнительной ликвидности от реинвестирования дивидендных выплат", - отмечает эксперт.

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