"БКС МИ" подтверждает прогноз цены нефти на уровне $80/барр. во 2П24

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает прогноз котировок нефти марки Brent на уровне $80 за баррель на второе полугодие 2024 года, говорится в комментарии аналитика Рональда Смита.

"Мы в целом нейтрально смотрим на цены на нефть и подтверждаем прогноз для марки Brent на второе полугодие в районе $80/баррель. Это довольно близко к текущим ценам, то есть серьезных краткосрочных скачков не ждем", - указывает эксперт инвесткомпании.

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