Рубль днем уверенно растет к основным валютам, обновил максимумы с конца января в парах с ними накануне единого дня уплаты налогов

Москва. 27 мая. Доллар США, евро и китайский юань активно дешевеют на Московской бирже днем в понедельник, обновили минимальные значения с конца января. Рубль уверенно растет к бивалютной корзине накануне единого дня уплаты налогов.

Курс доллара США составил 88,83 руб./$1 в 15:00 мск, что на 69,5 копейки ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Доллар опустился ниже 89 руб. впервые с 30 января. Евро к этому времени стоил 96,41 руб./EUR1, подешевев на 89 копеек. Ранее евро опускался ниже 96 руб. также впервые с 30 января. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 78,28 копейки, до 92,24 руб. Курс китайского юаня снизился на 8,8 копейки - до 12,2 руб. Ранее юань падал до 12,14 руб. впервые с 17 января.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к основным валютам днем в понедельник накануне единого дня уплаты налогов, который приходится на вторник, 28 мая. В этот день в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС, акцизы, налог на прибыль.

Кроме налогового периода поддержку рублю продолжают оказывать требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, жесткая денежно-кредитная политика Банка России и остающиеся высокими, несмотря на текущее снижение, цены на нефть.

Кроме того, рубль сильно растет на фоне "тонкого" рынка из-за выходного дня в США и Великобритании. Биржи этих стран закрыты в понедельник (День памяти в США, Банковский выходной в Британии).

Рубль на прошедшей неделе заметно укрепился, отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB). "Спрос на валюту остается слабым, а ее предложение дополнительно выросло в связи с подготовкой экспортеров к уплате налогов - в пятницу объем торгов был максимальным за месяц", - говорится в обзоре банка.

По мнению экспертов банка, во вторник налоговый период окончательно завершится, валюты немного подрастут. "Тем не менее дальнейший существенный рост пока видится ограниченным в условиях сократившегося импорта", - отмечают они.

Курс валютной пары "доллар-рубль", вероятно, останется в диапазоне 88-90 руб./$1 в ближайшие дни, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"В основе укрепления рубля к основным валютам по-прежнему лежит перевес предложения, вызванный более интенсивными, из-за меньшего количества рабочих дней в мае, продажами экспортеров, готовящихся к налоговым выплатам 28 мая, а также сдержанным спросом со стороны импортеров, подстраивающихся под ужесточившиеся условия проведения трансграничных платежей, - указывает эксперт. - В понедельник утром рубль сохраняет инерцию к укреплению. Целевым по курсу американской валюты, по нашему мнению, остается диапазон 88-90 руб./$1. Не исключаем попыток доллара уйти ниже на фоне, в том числе, признаков стабилизации ситуации на рынке нефти в условиях начинающегося на текущей неделе автомобильного сезона в США, традиционно оказывающего поддержку котировкам и, как следствие, российской валюте".

Подъем нефтяных котировок усилился днем в понедельник.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подорожали на 0,69%, до $82,68 за баррель. Фьючерсы на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,72%, до $78,27 за баррель.

По итогам прошлой недели международный бенчмарк потерял 2,2%, североамериканский - 2,3%.

Объем торгов на нефтяном рынке в понедельник, как ожидается, будет ниже обычного, поскольку биржи США и Великобритании закрыты в связи с праздниками.

На этой неделе в США будет обнародовано последнее значение индекса PCE, предпочтительного для американского ЦБ индикатора инфляции. Кроме того, участники рынка ждут встречу ОПЕК+, на которой, как ожидается, ведущие производители нефти продлят действие мер по снижению добычи до конца года.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США не изменилось и составило 497 единиц. Число газовых установок сократилось на четыре, до 99, что является минимумом с октября 2021 года.