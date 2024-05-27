Вероятны колебания рубля в диапазоне 87-90 руб./$1 на текущей неделе - "БКС МИ"

Вероятны колебания курса валютной пары доллар/рубль в диапазоне 87-90 руб./$1 на текущей неделе, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров и Анатолий Трифонов.

"Рубль пошел на неожиданное укрепление, пробив уровень 90 руб./$1. Основной причиной стабильности рубля в последние недели мы считаем более сильное влияние от санкций на российский импорт, чем на российский экспорт. На фоне преодоления психологической отметки и повышенных продаж валюты экспортерами в конце месяца ожидаем колебания рубля в коридоре 87-90 руб./$1 на текущей неделе", - пишут эксперты в комментарии.

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