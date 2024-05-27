Текущий рост доходностей ОФЗ может оказаться временным - Райффайзенбанк

Текущий рост доходностей ОФЗ может оказаться временным, считают аналитики Райффайзенбанка.

"В последние недели происходит рост доходностей госбумаг: короткий конец кривой (до 3 лет) преодолел отметку в 15%, средний и дальний (до 10 лет) - пока остаются в диапазоне 14,5-15,0%, - констатируют эксперты. - Тренд на рост доходностей пока не разворачивается. Рост доходностей в последние недели во многом связан с изменением ожиданий по будущей траектории монетарной политики. Неопределенность в части фискальной политики также оказывает давление на котировки ОФЗ - сроки возвращения от стимулирующего к нейтральному характеру, по-прежнему открытый вопрос об источнике финансирования дополнительных расходов, объявленных ранее в послании Президента. При этом, на наш взгляд, текущий всплеск доходностей может оказаться временным - позитивные сигналы, влияющие на монетарную и фискальную политики, могут привести к их коррекции (например, ожидаемое нами замедление потребительского спроса, принятие решения по налоговой реформе)".

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