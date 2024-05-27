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27 мая 2024 года 13:34

"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги HeadHunter с целью 5800 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги HeadHunter с целью 5800 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,24%, стоп-приказ: 4800 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликовала очередные сильные результаты за I квартал 2024 года, при этом безработица продолжает оставаться на рекордно низком уровне, а активность клиентов HeadHunter расти, отмечают аналитики. Помимо этого, идет процесс редомициляции компании в РФ, завершение которого позволит вернуться к выплате дивидендов. Все эти факторы должны, по мнению экспертов "Финама", оказать поддерживающее влияние на котировки в ближайшие месяцы.

"С технической точки зрения цена акции находится в долгосрочном восходящем канале, выше пересечения 50- и 20-дневных скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 5800 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 4800 руб. риск на портфель составит 0,38%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,61", - указывают в инвесткомпании.

HeadHunter - крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, Белоруссии, Казахстане. Клиентами HeadHunter являются свыше 515 тыс. компаний.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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