Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций Cian и целевую цену 1000 руб. за бумагу, сообщается в обзоре банка.

"Cian представил финансовые результаты за 1К24. Рост выручки замедлился по сравнению с предыдущими кварталами, но его темпы остались достаточно высокими (+31% г/г), несмотря на непростую конъюнктуру рынка, - пишут аналитики Анна Курбатова и Олеся Воробьева. - Приятным сюрпризом стала рентабельность по скорректированной EBITDA, которая второй раз превысила 30%-ю отметку, составив 30,5% на фоне снижения маркетинговых расходов. В целом, мы считаем эти квартальные результаты умеренно позитивными для акций компании. При этом нам кажется, что сейчас инвесторов больше интересуют перспективы редомициляции (рамочные условия которой были объявлены в апреле), а также потенциал дивидендных выплат (учитывая, что компания продолжает наращивать денежную позицию при отсутствии обязательств по коммерческому долгу)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.