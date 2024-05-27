"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций "Совкомфлота" (мультипликатор EV/EBITDA 24 равен 3,5x), сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала Дмитрия Овчинникова и Лидии Михайловой.

"Мы считаем, что компания прошла пик финансовых результатов - в текущем году показатели снизятся на фоне эффекта высокой базы и спотовых ставок в 2023 году, перехода на долгосрочные контракты, а также роста санкционного давления, - указывают эксперты. - Компания подтвердила цель по выплате 50% от чистой прибыли в качестве дивидендов за 2023 год. По нашим оценкам, расчетный дивиденд составляет 11,3 рубля на акцию (див. доходность - около 8,5%)".

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