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27 мая 2024 года 11:35

Рынок акций РФ утром откатился ниже 3350п по индексу МосБиржи, к уровню конца марта

Москва. 27 мая. Рынок акций РФ утром в понедельник сохранил негативную динамику большинства blue chips, несмотря на улучшение внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent подросла к $82,3 за баррель, растут металлы); индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля откатился ниже 3350 пунктов, к уровню конца марта. Лидируют в откате акции "Новолипецкого металлургического комбината" (-12,1%) после отсечки дивидендов за 2023 год, а также бумаги АФК "Система" и Ozon.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3349,19 пункта (-1,4%), индекс РТС - 1190,3 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 5,7%.

Доллар упал до 88,62 рубля (-0,91 рубля).

Акции "НЛМК" упали до 222,64 рубля (-12,1%), выплаты за 2023 год составят 25,43 рубля на бумагу.

Также подешевели акции АФК "Система" (-5,7%), расписки OZON (-4,6%), бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (-4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,4% и -1,4% "префы"), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-2,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,5% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%).

ВТБ повысил прогноз по чистой прибыли на 2024 год и ждет ее на уровне "ближе к 500 млрд рублей", не исключает возможности выплаты дивидендов по итогам года, если не будет возражать ЦБ РФ, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью изданию "Фонтанка". Ранее банк заявлял, что планирует заработать в 2024 году чистую прибыль на уровне 435 млрд рублей по МСФО. Основным драйвером роста прибыли группы, по словам Костина, станет внутренний бизнес.

МТС-банк (MOEX: MBRD) (MOEX: MBNK) в первом квартале 2024 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 35% - до 3,9 млрд рублей по сравнению с 2,9 млрд рублей годом ранее, говорится в сообщении банка.

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%).

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, на рынке акций РФ есть риски смены тренда на нисходящий.

После падения индекса МосБиржи на прошлой неделе на 3% техническая картина по индикатору стала угрожающей. Индекс завершил неделю не только под поддержкой 3420 пунктов, но и ниже психологической отметки 3400 пунктов. Пока это стоит трактовать как пробой уровня, но есть риски того, что рынок закрепится ниже 3400 пунктов, и тогда восходящий тренд завершится, многие игроки начнут сокращать среднесрочные позиции.

С другой стороны, в финансовой системе по-прежнему очень много свободных денег, часть которых идет на покупку акций. Не за горами и поступление дивидендов на счета, значительная доля этих средств будет реинвестирована. Кроме того, пришла пора для технического отскока акций "Газпрома" - если он состоится, то это может улучшить на какое-то время настроение на рынке, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром понедельника умеренно позитивный: цены на нефть пытаются развить начатый в пятницу рост, настроения на мировых фондовых площадках перед публикацией инфляционных данных в США и Европе немного улучшились. В Москве начнется форум стран БРИКС.

Индексы МосБиржи и РТС прошлую неделю завершили ниже краткосрочных поддержек 3420 и 1200 пунктов. Негативная динамика подтверждает риски продолжения нисходящего движения на рынке с возможными целями 3330 и 1165 пунктов (полосы Боллинджера дневных графиков). Рынок остается под основным "медвежьим" давлением во многом из-за рисков ужесточения монетарных условий в стране, о которых активно говорят представители ЦБ РФ. Кроме того, в понедельник с дивидендным "гэпом" более 10% торгуются акции "НЛМК", отмечает Кожухова.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", в преддверии встречи ОПЕК+ 2 июня не исключен рост волатильности на рынке нефти. Учитывая приближение цен на Brent к рубежу $80 за баррель, что является нижней границей комфортного диапазона цен для альянса, рынок закладывает продление добровольных сокращений добычи. При этом основной вопрос заключается в сроках продления: до конца III квартала или до конца года. Эксперты "Цифра брокер" придерживаются консервативного прогноза, полагая, что картель не увеличит квоты на сокращение добычи и продлит его до конца сентября.

Локальным фактором поддержки рубля остается приближение пика фискальных платежей (28 мая), когда экспортеры продают валюту на внутреннем рынке, чтобы провести рублевые платежи по налоговым обязательствам, отмечают аналитики "Цифра брокер".

В США в пятницу индексы акций подросли на 0,01-1,1% во главе с Nasdaq, который обновил рекордный максимум. В понедельник биржи США закрыты в связи с праздником (День памяти). По итогам минувшей недели Dow Jones снизился на 2,3%, S&P 500 увеличился на 0,1%, Nasdaq прибавил 1,4%.

Давление на американский рынок акций на прошлой неделе оказало очередное ослабление ожиданий смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Рассчитываемые S&P Global индексы менеджеров по закупкам (PMI), значения которых были обнародованы в четверг, показали ускорение темпов роста деловой активности в США в мае. Это было воспринято трейдерами как сигнал того, что ФРС вряд ли перейдет к снижению базовой процентной ставки в ближайшее время. Сигналы стабильного роста американской экономики позволяют Федрезерву не спешить с уменьшением ставки.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%), стабильны Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились на 0,01-0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменились менее чем на 0,1%).

Инвесторы ждут на этой неделе ключевых статданных, включая инфляцию в Австралии и индексы менеджеров по закупкам (PMI) в Китае.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены умеренно растут.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в понедельник составила $82,31 за баррель (+0,2% и +0,9% в пятницу), июльская цена WTI - $77,94 за баррель (+0,3% и +1,1% в пятницу).

По итогам прошлой недели международный бенчмарк потерял 2,2%, североамериканский - 2,3%.

Давление на котировки оказывали опасения, что ФРС будет удерживать высокие процентные ставки дольше, чем ожидалось, поскольку в случае резкого охлаждения экономики это будет угрозой для спроса.

На этой неделе станет известно последнее значение индекса PCE - предпочтительного для американского ЦБ индикатора инфляции. Эти данные могут повлиять на его дальнейшую политику.

Кроме того, в воскресенье, 2 июня, рынок с нетерпением ждет встречу ОПЕК+, на которой, как ожидается, ведущие производители нефти продлят действие мер по снижению добычи до конца года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-7,1%), "Сегежи Групп" (-7%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-6,7%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-6,5%), расписки ЦИАН (MOEX: CIAN) (-6,4%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-6% и -7,5% "префы"), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-6%).

Совет директоров ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (-2,4%, до 601,55 рубля) рекомендовал дивиденды по итогам I квартала 2024 года в размере 7,89 рубля на обыкновенную акцию, сообщила компания. В соответствии с рекомендацией, общий объем дивидендных выплат может составить около 1,7 млрд рублей.

При этом в пресс-службе группы "Интерфаксу" пояснили, что совет директоров рекомендовал отдельно дивиденды за 2023 год не выплачивать и предложил их включить в дивидендные выплаты за I квартал.

ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (-1,8%) в январе-марте 2024 года получило чистую прибыль в размере 1,585 млрд рублей, что в 1,9 раза больше, чем в первом квартале 2023 года, говорится в отчетности компании по МСФО.

Инвестиционный холдинг SFI (MOEX: SFIN) (-0,7%) (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") по итогам первого квартала 2024 года получил чистую прибыль по МСФО на уровне 8,1 млрд рублей против 6 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчете компании. Общий доход от операционной деятельности и финансовый доход увеличился на 27% в годовом выражении, до 12,4 млрд рублей.

Выросли акции ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" (MOEX: RTGZ) (+6,2%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+5,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 26,22 млрд рублей (из них 3,2 млрд рублей пришлось на акции "НЛМК", 1,9 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,89 млрд рублей на акции АФК "Система").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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