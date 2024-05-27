Рубль может укрепиться до 89 руб./$1 на торгах в понедельник - SberCIB

Рубль может укрепиться до 89 руб./$1 на торгах в понедельник, а цена барреля Brent, скорее всего, останется в пределах $82-83, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Экспортеры в пятницу активно продавали валюту из-за приближения срока налоговых платежей (во вторник), - отмечают эксперты. - В этих условиях рубль укрепился на 0,5% до 89,5 руб./$1. В понедельник и утром во вторник экспортеры еще будут достаточно активно продавать валюту, и рубль сегодня может достичь 89 руб./$1".

Баррель Brent подорожал на $0,76 до $82,12. После активных продаж в течение недели фьючерсы Brent оказались в зоне перепроданности, что, по мнению аналитиков инвестбанка, и привело к росту котировок. Поддержку также оказали ожидания повышения спроса на топливо в США перед началом летнего сезона. По прогнозам экспертов SberCIB, в понедельник цена барреля Brent может остаться в пределах $82-83.

"Доходности ОФЗ прибавили в пятницу в среднем 20 б. п. из-за растущей обеспокоенности тем, что ключевая ставка останется на уровне 16% до конца года (или даже будет повышена), - напоминают стратеги банка. - Сейчас доходности всех ОФЗ находятся в диапазоне 14,5-15,5%. Рост доходностей может продолжиться и сегодня по мере того, как все больше участников рынка пересматривают свои прогнозы".

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