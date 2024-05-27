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27 мая 2024 года 10:24
Рубль может укрепиться до 89 руб./$1 на торгах в понедельник - SberCIB
Рубль может укрепиться до 89 руб./$1 на торгах в понедельник, а цена барреля Brent, скорее всего, останется в пределах $82-83, полагают аналитики SberCIB Investment Research. "Экспортеры в пятницу активно продавали валюту из-за приближения срока налоговых платежей (во вторник), - отмечают эксперты. - В этих условиях рубль укрепился на 0,5% до 89,5 руб./$1. В понедельник и утром во вторник экспортеры еще будут достаточно активно продавать валюту, и рубль сегодня может достичь 89 руб./$1". Баррель Brent подорожал на $0,76 до $82,12. После активных продаж в течение недели фьючерсы Brent оказались в зоне перепроданности, что, по мнению аналитиков инвестбанка, и привело к росту котировок. Поддержку также оказали ожидания повышения спроса на топливо в США перед началом летнего сезона. По прогнозам экспертов SberCIB, в понедельник цена барреля Brent может остаться в пределах $82-83. "Доходности ОФЗ прибавили в пятницу в среднем 20 б. п. из-за растущей обеспокоенности тем, что ключевая ставка останется на уровне 16% до конца года (или даже будет повышена), - напоминают стратеги банка. - Сейчас доходности всех ОФЗ находятся в диапазоне 14,5-15,5%. Рост доходностей может продолжиться и сегодня по мере того, как все больше участников рынка пересматривают свои прогнозы". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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