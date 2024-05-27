Возможно сохранение негатива на рынке ОФЗ до заседания ЦБР в июне - ПСБ

Возможно сохранение негатива на рынке рублевых гособлигаций до публикации итогов июньского заседания Банка России по ключевой ставке (7 июня 2024 года), считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Продажи ОФЗ на прошлой неделе усилились - индекс гособлигаций RGBI продолжил обновлять минимумы с весны 2022 года после заявления зампреда ЦБ Алексея Заботкина о рассмотрении повышения ставки на июньском заседании Банка России. В результате за неделю доходность индекса гособлигаций выросла на 58 б.п. - до 14,87% годовых (экстремум 22.03.2022 составлял 15,1% годовых), - пишет эксперт в обзоре. - На наш взгляд, пока текущая риторика ЦБ используется как элемент ужесточения денежно-кредитной политики, ожидаем, что ставка 7 июня 2024 года останется на уровне 16%, что может остановить продажи ОФЗ и способствовать локальной коррекции доходностей госбумаг. Вместе с тем инфляционные риски остаются повышенными, и мы не рекомендуем открывать спекулятивные позиции в длинных ОФЗ в расчете на повышательную коррекцию рынка после заседания регулятора; флоатеры остаются основной идеей на долговом рынке".

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