Главные события недели - SberCIB

Публикация различных макроданных в России и США ожидается на текущей неделе, отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

27 мая:

- Прибыль промышленных предприятий Китая за апрель;

- Индекс бизнес-климата Германии за май.

28 мая:

- Индекс цен на жилье в США за март.

29 мая:

- Индекс потребительских цен в Германии за май;

- Промышленное производство в России в апреле.

30 мая:

- Индекс бизнес-климата еврозоны за май;

- Вторая оценка ВВП США за 1К24.

31 мая:

- Индексы PMI в Китае за май;

- Индекс потребительских цен в еврозоне за май;

- Базовый дефлятор потребительских расходов (PCE) в США за апрель.

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