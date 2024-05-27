Рубль, вероятно, останется в диапазоне 88-90 руб./$1 в ближайшие дни - ПСБ

Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, останется в диапазоне 88-90 руб./$1 в ближайшие дни, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"В основе укрепления рубля к основным валютам по-прежнему лежит перевес предложения, вызванный более интенсивными, из-за меньшего количества рабочих дней в мае, продажами экспортеров, готовящихся к налоговым выплатам 28 мая, а также сдержанным спросом со стороны импортеров, подстраивающихся под ужесточившиеся условия проведения трансграничных платежей, - указывает эксперт. - В понедельник утром рубль сохраняет инерцию к укреплению. Целевым по курсу американской валюты, по нашему мнению, остается диапазон 88-90 руб./$1. Не исключаем попыток доллара уйти ниже на фоне (в том числе) признаков стабилизации ситуации на рынке нефти в условиях начинающегося на текущей неделе автомобильного сезона в США, традиционно оказывающего поддержку котировкам и, как следствие, российской валюте".

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