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27 мая 2024 года 09:34

Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 27 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США завершили торги в пятницу в плюсе, Nasdaq Composite обновил рекордный максимум. В понедельник биржи США закрыты в связи с праздником (День памяти). По итогам всей минувшей недели Dow Jones снизился на 2,3%, S&P 500 увеличился на 0,1%, Nasdaq прибавил 1,4%.

Давление на американский рынок акций на прошлой неделе оказало очередное ослабление ожиданий смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Рассчитываемые S&P Global индексы менеджеров по закупкам (PMI), значения которых были обнародованы в четверг, показали ускорение темпов роста деловой активности в США в мае. Это было воспринято трейдерами как сигнал того, что ФРС вряд ли перейдет к снижению базовой процентной ставки в ближайшее время. Сигналы стабильного роста американской экономики позволяют Федрезерву не спешить с уменьшением ставки.

Обнародованные в пятницу статданные оказались неоднородными. Так, заказы на промышленные товары длительного пользования в Штатах в апреле выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как опрошенные Trading Economics эксперты в среднем ожидали их снижения на 0,8%. Между тем, майский индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый Мичиганским университетом, опустился до минимальных с начала года 69,1 пункта с 77,2 пункта месяцем ранее. Окончательное значение индекса, при этом, оказалось существенно лучше предварительного. Инфляционные ожидания американцев на ближайший год в мае повысились до 3,3% с 3,2%, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) осталась на уровне 3%.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на торгах в понедельник вслед за подъемом Уолл-стрит в последний рабочий день прошлой недели. Инвесторы ждут на этой неделе ключевых статданных, включая инфляцию в Австралии и индексы менеджеров по закупкам (PMI) в Китае. Китайский индекс Shanghai Composite повышается на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%. Значение японского Nikkei 225 по итогам торгов выросло на 0,66%. Южнокорейский индекс Kospi увеличился на 0,6%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,8%.

В свою очередь цены на нефть поднимаются утром в понедельник. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $82,37 за баррель, что на 0,3% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на 0,9%, до $82,12 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на 0,36%, до $78 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличились на 1,1%, до $77,72 за баррель.

По итогам прошлой недели международный бенчмарк потерял 2,2%, североамериканский - 2,3%. Давление на котировки оказывали опасения того, что ФРС США будет удерживать высокие процентные ставки дольше, чем ожидалось, что в случае резкого охлаждения экономики будет угрозой для спроса. На этой неделе станет известно последнее значение индекса PCE - предпочтительного для американского ЦБ индикатора инфляции. Эти данные могут повлиять на его дальнейшую политику. Кроме того, в воскресенье рынок с нетерпением ждет встречу ОПЕК+, на которой, как ожидается, ведущие производители нефти продлят действие мер по снижению добычи до конца года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 24 мая выросла в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 18,123 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,617 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу снизился на 0,05% и составил 105,25 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,02%, опустившись до 900,52 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "НоваБев Групп БО-П05" (-0,78%), "АФК Система-1P-21" (-0,7%) и "АФК Система-1Р-24" (-0,5%), а в лидерах повышения - облигации "РЖД-001P-17R" (+1,14%), "ГК Самолет БО-П11" (+0,34%) и "Автодор-003Р-01" (+0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "СФО МОС МСП 6" полностью разместило выпуск облигаций с залоговым обеспечением класса А-2023 объемом 4 млрд рублей. Компания установила ставку 1-го купона на уровне 15,6% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 16,76% годовых. Купоны ежемесячные с датой выплаты 26-го числа каждого месяца. Дата погашения займа - 26 октября 2033 года, ожидаемая дюрация - около 1,6 года. Выпуск размещен в рамках сделки секьюритизации кредитов МСП, оригинатор портфеля кредитов - МСП банк.

АО "ДОМ.РФ" завершило размещение 4-летних облигаций серии 002P-04 объемом 50 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск с переменными купонами прошел 22 мая. Спред к RUONIA был установлен на уровне 1,05% годовых, купоны квартальные. Объем выпуска по итогам маркетинга был увеличен с 30 млрд рублей до 50 млрд рублей.

Кроме того, АО "ДОМ.РФ" установило ставку 10-13-го купонов облигаций серии 001Р-07R на уровне 15% годовых. Компания разместила 20-летние облигации на 20 млрд рублей в декабре 2019 года по ставке 6,45% годовых. Ставка текущего купона - 8,45% годовых. По выпуску 5 июня предстоит исполнение оферты.

ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (СОПФ "Инфраструктурные облигации") установило ставку 3-го купона 4-летних социальных облигаций 6-й серии объемом 30 млрд рублей на уровне 17,043% годовых. Компания разместила выпуск в августе 2023 года. Ставки ежеквартальных купонов рассчитываются как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: RUONIA + спред. Размер спреда установлен на уровне 130 базисных пунктов. По выпуску предоставлено поручительство от ДОМ.РФ.

АО "Росгеология" установило ставку 6-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 18,5% годовых. Компания разместила 3-летний выпуск на 6 млрд рублей в декабре 2023 года. Выпуск размещался по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Купоны по выпуску ежемесячные и переменные, с привязкой к ключевой ставке Банка России. Спред к ключевой ставке установлен на уровне 2,5% годовых.

ООО "ДелоПортс" планирует 7 июня провести общее собрание владельцев облигаций серии 001Р-03. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании владельцев облигаций эмитента, - 28 мая. В повестку дня собрания входит единственный вопрос: "об отказе владельцев облигаций от права требовать их досрочного погашения при возникновении у них указанного права в случае принятия уполномоченным органом эмитента решения о реорганизации в одной из форм, предусмотренных статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федерации". Компания разместила бонды на 9 млрд 985,654 млн рублей в декабре 2022 года. Дата погашения займа - 1 апреля 2025 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована до погашения. Оферт и амортизации по выпуску нет.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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