"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям SITC International Holdings с прогнозной стоимостью на уровне 21,7 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Эмитент продолжает доминировать на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона, предоставляя комплексные логистические решения. В 2023 году компания увеличила свой флот до 103 судов и продолжает расширяться, приобретая новые суда и оптимизируя маршрутную сеть. На фоне снижения выручки и прибыли в 2023 году SITC поддерживает высокие показатели рентабельности и остается плательщиком дивидендов. В 2024 году ожидается дальнейшее расширение флота и внедрение экологически чистых технологий. Мы полагаем, что текущие рыночные условия уже учтены в стоимости акций, и рекомендуем сохранять текущие позиции в бумагах компании", - пишет эксперт Полина Щукина.

SITC International Holdings - ведущая судоходная компания в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая предлагает своим клиентам комплексные транспортные и логистические решения.

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