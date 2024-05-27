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27 мая 2024 года 09:05

Nasdaq обновил рекордный максимум

Фондовые индексы США завершили торги пятницы в плюсе. Азиатские фондовые индексы растут в понедельник. Нефть продолжает дорожать в понедельник утром.

Фондовые индексы США завершили торги в пятницу в плюсе, Nasdaq Composite обновил рекордный максимум.

В понедельник биржи США закрыты в связи с праздником (День памяти).

По итогам всей минувшей недели Dow Jones снизился на 2,3%, S&P 500 увеличился на 0,1%, Nasdaq прибавил 1,4%.

Давление на американский рынок акций на прошлой неделе оказало очередное ослабление ожиданий смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Рассчитываемые S&P Global индексы менеджеров по закупкам (PMI), значения которых были обнародованы в четверг, показали ускорение темпов роста деловой активности в США в мае. Это было воспринято трейдерами как сигнал того, что ФРС вряд ли перейдет к снижению базовой процентной ставки в ближайшее время. Сигналы стабильного роста американской экономики позволяют Федрезерву не спешить с уменьшением ставки.

Обнародованные в пятницу статданные оказались неоднородными.

Так, заказы на промышленные товары длительного пользования в Штатах в апреле выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как опрошенные Trading Economics эксперты в среднем ожидали их снижения на 0,8%.

Между тем, майский индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый Мичиганским университетом, опустился до минимальных с начала года 69,1 пункта с 77,2 пункта месяцем ранее. Окончательное значение индекса, при этом, оказалось существенно лучше предварительного. Инфляционные ожидания американцев на ближайший год в мае повысились до 3,3% с 3,2%, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) осталась на уровне 3%.

Поддержку индексу Nasdaq на прошлой неделе оказала сильная квартальная отчетность производителя графических процессоров Nvidia Corp. (SPB: NVDA) Стоимость акций Nvidia в пятницу выросла на 2,6% после 9%-ного скачка в четверг вслед за публикацией отчета.

Бумаги других чип-мейкеров уверено подорожали по итогам торгов 24 апреля. Стоимость акций Intel Corp. (SPB: INTC) поднялась на 2,1%, Micron Technology (SPB: MU) - на 2,6%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 3,7%, Super Micro Computer Inc. - на 4,3%.

Котировки акций Apple Inc. (SPB: AAPL), Alphabet Inc. (SPB: GOOG), Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и Tesla (SPB: TSLA) Inc. выросли соответственно на 1,7%, 0,8%, 0,7% и 3,2%.

Среди компаний, бумаги которых заметно подешевели в пятницу, - Salesforce Inc. (SPB: CRM) (-2,3%), Johnson & Johnson (SPB: JNJ) (-1,8%), UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. (-1,7%), а также Adobe Inc. (SPB: ADBE) (-1,6%).

Стоимость акций поставщика облачных приложений для управления персоналом и финансами Workday Inc. (SPB: WDAY) упала на 15,3%. Результаты компании в первом финансовом квартале оказались лучше ожиданий рынка, однако она понизила прогноз дохода от подписок на весь текущий фингод.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в пятницу вырос на 4,33 пункта (0,01%) и составил 39069,59 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 36,88 пункта (0,7%) - до 5304,72 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 184,76 пункта (1,1%) и составил 16920,79 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на торгах в понедельник вслед за подъемом Уолл-стрит в последний рабочий день прошлой недели.

Инвесторы ждут на этой неделе ключевых статданных, включая инфляцию в Австралии и индексы менеджеров по закупкам (PMI) в Китае.

Китайский индекс Shanghai Composite повышается на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют акции Lenovo, дорожающие на 8,9%.

Значительно увеличивается капитализация Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) (+5,2%), China Hongqiao Group (+4,1%), CNOOC (+4%), CSPC Pharmaceutical (+3,6%), Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. (+3,4%), Li Auto (SPB: LI) (+3,1%), Orient Overseas (International) Ltd. (+3%), Hang Seng Bank (+2,9%) и Zhongsheng Group Holdings (+2,7%).

Бумаги Wuxi Biologics (Cayman) Inc. дешевеют на 4,8%, NetEase Inc. (SPB: NTES) - на 2,6%, Hang Lung Properties - на 2,5%, Sands China (SPB: 1928) - на 2%, Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) - на 1,7%, WuXi AppTec Co. Ltd. - на 1,6%, New World Development - на 1,5%, JD.com Inc. (SPB: JD) - на 1,4%.

Значение японского Nikkei 225 поднимается на 0,5%.

Заметнее всех в составе Nikkei 225 прибавляют в цене бумаги Furukawa Electric (+6,2%).

Рыночная стоимость Kansai Electric Power увеличивается на 6%, Socionext - на 5,9%, Fuji Electric - на 5,6%, Kawasaki Heavy Industries - на 4,7%, Japan Steel Works - на 4,6%, Kawasaki Kisen Kaisha - на 4,2%, Fujikura - на 4,1%, Renesas Electronics - на 3,9%, Mitsubishi Heavy Industries - 3,6%.

Капитализация NEXON и CyberAgent снижается на 4,1%, LY Corp. и Konami - на 2,9%, NTT Data Group - на 2,6%, DeNA - на 2,4%, Daikin Industries и Trend Micro - на 1,8%, Nissui - на 1,7%, Sumitomo Chemical - на 1,5%.

Южнокорейский индекс Kospi растет на 0,6%.

Рыночная стоимость Korean Air Lines увеличивается на 0,5%, Posco - на 1,4%.

Цена бумаг Samsung Electronics сокращается на 1,3%, Hyundai Motor - на 1,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,8%.

Капитализация BHP повышается на 1,3%, Rio Tinto - снижается на 0,6%.

Цены на нефть растут утром в понедельник.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:08 мск составляет $82,32 за баррель, что на $0,2 (0,24%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $0,76 (0,9%), до $82,12 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на $0,28 (0,36%), до $78 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличились на $0,85 (1,1%), до $77,72 за баррель.

По итогам прошлой недели международный бенчмарк потерял 2,2%, североамериканский - 2,3%.

Давление на котировки оказывали опасения того, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет удерживать высокие процентные ставки дольше, чем ожидалось, что в случае резкого охлаждения экономики будет угрозой для спроса.

На этой неделе станет известно последнее значение индекса PCE - предпочтительного для американского ЦБ индикатора инфляции. Эти данные могут повлиять на его дальнейшую политику.

Кроме того, в воскресенье рынок с нетерпением ждет встречу ОПЕК+, на которой, как ожидается, ведущие производители нефти продлят действие мер по снижению добычи до конца года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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