Рубль стабилен относительно доллара и юаня на фоне отсутствия ярких драйверов

Москва. 27 мая. Доллар и юань едва заметно подрастают на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль стабилен в условиях отсутствия ярких стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,5875 руб./$1 (+6,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 11,51 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,2 коп. - до 12,3 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен на первых торгах новой недели на фоне отсутствия заметных драйверов к движению. Внешний фон слабо позитивный, поддержку рублю оказывает остаточный спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров: приближается единый день уплаты налогов - в этом месяце он приходится на 28 мая, когда в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС, акцизы, налог на прибыль.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $82,29 за баррель, что на 0,22% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июльских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $77,96 за баррель, что на 0,32% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы США завершили торги в пятницу в плюсе, Nasdaq Composite обновил рекордный максимум.

В понедельник биржи США закрыты в связи с праздником (День памяти).

По итогам всей минувшей недели Dow Jones снизился на 2,3%, S&P 500 увеличился на 0,1%, Nasdaq прибавил 1,4%.

Давление на американский рынок акций на прошлой неделе оказало очередное ослабление ожиданий смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник подрастают. Китайский индекс CSI 300 растет на 0,34%, японский Nikkei 225 - на 0,27%, гонконгский Hang Seng - на 0,28%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - 0,78%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 чуть снижается - на 0,09%.