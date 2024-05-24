.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль завершил торги пятницы заметным укреплением к основным валютам, обновил максимумы с конца января-начала февраля в парах с ними
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в апреле составила 0,5%
Рост потребительских цен в апреле ускорился до 0,5% после повышения на 0,39% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 7,84% после 7,72% в марте. Рост цен в апреле совпал с прогнозами аналитиков. За 4 месяца цены выросли на 2,5%
 
Банк России отмечает увеличение активности россиян на рынке криптоактивов
Банк России отмечает увеличение активности россиян в 4-м квартале 2023 года - 1-м квартале 2024 года на рынке криптоактивов, которое может быть обусловлено ростом их котировок, говорится в обзоре финансовой стабильности ЦБ. Так, объем притоков и...
 
Минфин выступает за сохранение ставки НДС на текущем уровне
Минфин поддерживает предложение депутатов и бизнеса сохранить ставку НДС на текущем уровне, что важно для контроля за инфляцией, заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Госдуме. "Поддерживаем предложение депутатов и...
 
На маркетплейсах предлагают ограничить торговлю украшений
Федеральная пробирная палата (ФПП; находится в ведении Минфина), осуществляющая в России госнадзор за производством, использованием и обращением драгметаллов и камней, выступает за введение ограничений при продаже украшений на онлайн-площадках. Об...
 
24 мая 2024 года 19:44

Рубль завершил торги пятницы заметным укреплением к основным валютам, обновил максимумы с конца января-начала февраля в парах с ними

Москва. 24 мая. Доллар США, евро и китайский юань упали на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, обновив в ходе сессии минимальные значения с конца января - начала февраля. Рубль вырос к бивалютной корзине на фоне подготовки экспортеров к майским налоговым выплатам.

Курс доллара США составил 89,53 руб./$1 в 19:00 мск, что на 49 копеек ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Ранее доллар падал до 89,26 руб. впервые с 30 января. Евро к этому времени стоил 97,3 руб./EUR1, подешевев на 31,5 копейки. Ранее евро дешевел до 96,85 руб. впервые с 5 февраля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 41,1 копейки, до 93,02 руб. Курс китайского юаня снизился на 10,2 копейки - до 12,29 руб. Юань падал в ходе торгов до 12,27 руб. впервые с 24 января.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно укрепился к основным валютам по итогам пятницы после небольшого ослабления, наблюдавшегося значительную часть предыдущих торгов, так как участники рынка продолжали наращивать продажи валюты в рамках подготовки экспортеров к налоговым платежам в мае. Единый день уплаты налогов приходится на 28 мая, в этот день в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС, акцизы, налог на прибыль.

Кроме налогового периода поддержку рублю продолжают оказывать требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, жесткая денежно-кредитная политика Банка России и остающиеся высокими, несмотря на текущее снижение, цены на нефть.

Покупка валюты для фондирования сделок по выкупу активов у нерезидентов, покидающих Россию, на данный момент не оказывает существенного влияния на внутренний рынок, заявил журналистам зампред ЦБ РФ Филипп Габуния.

"В части вопросов покупки валюты для закрытия сделок, по которым получались разрешения правительственной комиссии: нет, мы значимого влияния объемов покупки этой валюты на валютный курс, на стабильность в этой части не видели", - сказал он.

В прошлом году власти ввели лимит на покупки валюты на внутреннем рынке РФ под сделки выхода нерезидентов из российских активов - $1 млрд в месяц. Соблюдение лимита администрируется через выдачу разрешений на сделки подкомиссией. Ее глава Антон Силуанов говорил в интервью "Интерфаксу" в апреле, что лимит эффективен, планов его менять нет.

Отвечая на вопрос об отношении Банка России к продлению на год требования об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами, Габуния констатировал, что указ подписан, и ЦБ будет действовать исходя из этого.

"Решение о продлении уже принято, мы будем работать в его условиях, при этом фундаментально, это аксиома, значение валютного курса определяется балансом внешнего сектора. Указ принят, будем в нем работать и учитывать его наличие при наблюдении за рисками на валютном рынке", - заявил он.

"Российская валюта на неделе укрепилась до уровня ниже 90 руб. за доллар США. Рубль укрепляется вторую неделю подряд. Налоговый период продолжит поддерживать позиции рубля в последнюю неделю мая. Кроме того, высокие процентные ставки по рублевым инструментам, как и раньше, будут ограничивать интерес к покупке иностранной валюты. Стоит отметить, что, несмотря на уровень процентных ставок, согласно оперативным данным, рост экономики продолжается. Индикатор бизнес-климата Банка России в мае вырос и остался вблизи 12-летних максимумов. Потребительские настроения населения продолжают находиться на рекордно высоких уровнях. В подобных условиях можно ожидать, что регулятор будет поддерживать высокий уровень процентных ставок еще дольше, чем предполагалось. К вопросу о снижении ключевой ставки регулятор, вероятно, сможет вернуться только в 2025 г. Таким образом, высокие процентные ставки будут сдерживать ослабление рубля более продолжительное время, чем прогнозировалось ранее. В результате курс доллара на следующей неделе, вероятно, будет находиться в интервале 89-91 руб.", - отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

"Рубль поначалу умеренно дешевел, но вскоре перешел к активному укреплению, в очередной раз обновив максимумы с конца января. Доллар приближался к 89,5 руб., евро уходил немного ниже 97 руб. В начале основных торгов ключевые валюты попытались развить коррекцию к рублю, но затем вернулись к достигнутым минимумам. Во второй половине сессии произошла еще одна коррекционная попытка, однако и она не получила развития. Фактор налогового периода продолжает способствовать укреплению рубля. Правда, уже в начале следующей недели он сойдет на нет в связи с прохождением пика фискальных платежей экспортеров. В то же время их валютная выручка может продолжать сокращаться как из-за существенного снижения нефтяных цен за последние полтора месяца, так и проблем с поставками ключевых сырьевых товаров потребителям из-за санкций и геополитики. Это в том числе увеличивает дисконт в цене на российский экспорт", - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть начали умеренно расти вечером в пятницу и могут прервать серию снижений, длившуюся четыре сессии подряд.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск подорожали на 1,01%, до $82,17 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 1,09%, до $77,71 за баррель.

С начала недели Brent подешевела примерно на 2,6%, WTI - на 2,7%, причем обе марки завершили прошлую сессию на минимумах с февраля. Негативными факторами для рынка нефти стали данные о росте запасов в США и опасения, что Федрезерв будет удерживать процентные ставки на высоком уровне в течение долгого времени.

Теперь внимание рынка направлено на встречу ОПЕК+, которая состоится в начале июня и на которой, как ожидается, ведущие производители нефти продлят действие мер по снижению добычи.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 54,6 копейки, до 89,7026 руб./$1, и уменьшил курс евро на 78,34 копейки, до 97,0954 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу уменьшился на 63,8 копейки по отношению к четвергу и составил 89,5695 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 упал на 51,64 копейки, до 89,6961 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 643,095 млн, из которых $352,42 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 290,675 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 83,26 копейки, до 96,9932 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 73,05 копейки, до 97,109 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR608,93 млн, из которых EUR185,516 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR423,414 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка в пятницу остались на прежнем уровне. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 23 мая осталась на уровне 15,85% годовых. Срочные версии RUONIA на один, три и шесть месяцев также не изменились в пятницу относительно предыдущих значений, оставшись на отметках 16,0%, 16,04% и 16,21% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
24 мая 2024 года 19:29
Рынок акций РФ на неделе скорректировался вниз вслед за нефтью, индекс МосБиржи упал ниже 3400п
Рынок акций РФ на минувшей торговой неделе скорректировался вниз вслед за упавшей нефтью и на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры из-за опасений, что Федрезерву США пока недостаточно поводов для начала смягчения монетарной политики. Индекс МосБиржи откатился ниже 3400 пунктов, к уровню начала апреля, локомотивом снижения выступили бумаги "Газпрома" после известий, что правительство РФ рекомендовало концерну не выплачивать дивиденды за 2023 год. Также рекомендовали акционерам не выплачивать дивиденды компании "Норникель" и "ТКС Холдинг".    читать дальше
.
24 мая 2024 года 19:21
Рынок акций РФ завершил неделю откатом ниже 3400п по индексу МосБиржи на укреплении рубля
Москва. 24 мая. Рынок акций РФ в пятницу снизился на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, сдерживающим фактором выступила подросшая вечером нефть (Brent отскочила выше $82 за баррель после падения днем ниже $81 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 3400 пунктов (уровень начала апреля) на фоне укрепления рубля, лидерами снижения в пятницу выступили бумаги АФК "Система" (-3,7%) и Polymetal (-3,4%), подросли бумаги "Совкомфлота" (+1,3%) на корпоративных новостях.    читать дальше
.
24 мая 2024 года 19:01
Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 24 мая. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для ряда выпусков евробондов РФ за пять дней немного сузились, а для некоторых бумаг - слегка расширились.    читать дальше
.
24 мая 2024 года 19:00
Акции Европлана привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Европлана" привлекательны для долгосрочных вложений в текущих рыночных условиях, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "После мартовского IPO лизинговая компания представила хорошие финансовые результаты деятельности за первый квартал 2024 года, сохранив при этом высокое...    читать дальше
.
24 мая 2024 года 18:39
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций JD.com
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций JD.com Inc. на Гонконгской фондовой бирже с прогнозной стоимостью 174,66 гонконгского доллара (HKD) за штуку (потенциал роста составляет 46% от текущего уровня), для ADS эмитента с листингом в США прогнозная стоимость составляет $44,73 за штуку...    читать дальше
.
24 мая 2024 года 18:17
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций ВК
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций МКПАО "ВК", сообщается в обзоре старшего аналитика Константина Белова. "Эмитент представил в четверг операционные результаты за 1К24. Динамика выручки совпала с нашими ожиданиями. Отмечаем, что высокие темпы роста во всех...    читать дальше
.
24 мая 2024 года 17:42
"ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), а также исключив бумаги "НоваБев Групп". Текущий состав топ-списка: "РусАл", Сбербанк (ао), "ВУШ Холдинг", "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА",...    читать дальше
.
24 мая 2024 года 17:12
"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций ЮГК
"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций "Южуралзолото", сообщается в материале аналитиков телеграм-канала Дмитрия Глушакова, Никанора Халина и Ивана Сальковского. "Совет директоров ЮГК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год, тем не менее, менеджмент заявил о возможном...    читать дальше
.
24 мая 2024 года 16:45
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций NVIDIA до $1200
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций NVIDIA Corp. с $950 до $1200 за штуку на фоне крайне позитивной оценки квартальной отчетности и оптимистичных комментарии менеджмента эмитента относительно перспектив сегмента ИИ, рекомендация - "покупать", сообщается в материале старшего...    читать дальше
.
24 мая 2024 года 16:16
"Финам" снизил прогнозную цену акций Baxter International до $45
"Финам" понизил прогнозную стоимость акций Baxter International до $45 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 30,8% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Рейтинг "покупать" для указанной бумаги был при этом...    читать дальше
.
24 мая 2024 года 15:50
S&P 500, скорее всего, проведет торги пятницы в диапазоне 5240-5300п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию пятницы в диапазоне 5240-5300 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "День вряд ли принесет сюрпризы инвесторам и, вероятно, пройдет спокойно в преддверии трехдневных выходных в Штатах. Баланс рисков нейтрален,...    читать дальше
.
24 мая 2024 года 15:36
Рубль днем возобновил заметный рост к основным валютам, обновил максимум с начала февраля в паре с евро
Москва. 24 мая. Доллар США, евро и китайский юань активно дешевеют на Московской бирже днем в пятницу. Рубль возобновил укрепление к бивалютной корзине после неоднозначной динамики накануне и небольшого понижения в ходе утренних торгов, заметно укрепляется на фоне подготовки экспортеров к майским налоговым выплатам.    читать дальше
.
24 мая 2024 года 15:25
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Европлана
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "Европлана", сообщается в материале аналитика телеграм-канала Светланы Аслановой. "Эмитент опубликовал хорошие финансовые результаты по МСФО за 1К24. Менеджмент видит потенциал роста чистой прибыли в текущем году на 22-35%. Ожидаем рост нового...    читать дальше
.
24 мая 2024 года 15:04
Инвестбанк "Синара" подтверждает позитивную оценку акций Россети Центр
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает позитивную оценку акций "Россети Центр" на фоне ожиданий улучшения финансовых показателей эмитента во втором полугодии текущего года, сообщается в комментарии старшего аналитика Матвея Тайца. "Компания раскрыла слабые результаты за 1К24 по МСФО. С 1 июля...    читать дальше
.
24 мая 2024 года 14:41
"Финам" снизил рейтинг бумаг Ozon до "продавать"
"Финам" понизил рейтинг расписок (ADS) Ozon с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость бумаги в 3894 рубля за штуку, что предполагает потенциал снижения 16% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Игната Иванова. "С момента публикации...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.