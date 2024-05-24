Рубль завершил торги пятницы заметным укреплением к основным валютам, обновил максимумы с конца января-начала февраля в парах с ними

Москва. 24 мая. Доллар США, евро и китайский юань упали на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, обновив в ходе сессии минимальные значения с конца января - начала февраля. Рубль вырос к бивалютной корзине на фоне подготовки экспортеров к майским налоговым выплатам.

Курс доллара США составил 89,53 руб./$1 в 19:00 мск, что на 49 копеек ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Ранее доллар падал до 89,26 руб. впервые с 30 января. Евро к этому времени стоил 97,3 руб./EUR1, подешевев на 31,5 копейки. Ранее евро дешевел до 96,85 руб. впервые с 5 февраля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 41,1 копейки, до 93,02 руб. Курс китайского юаня снизился на 10,2 копейки - до 12,29 руб. Юань падал в ходе торгов до 12,27 руб. впервые с 24 января.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно укрепился к основным валютам по итогам пятницы после небольшого ослабления, наблюдавшегося значительную часть предыдущих торгов, так как участники рынка продолжали наращивать продажи валюты в рамках подготовки экспортеров к налоговым платежам в мае. Единый день уплаты налогов приходится на 28 мая, в этот день в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС, акцизы, налог на прибыль.

Кроме налогового периода поддержку рублю продолжают оказывать требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, жесткая денежно-кредитная политика Банка России и остающиеся высокими, несмотря на текущее снижение, цены на нефть.

Покупка валюты для фондирования сделок по выкупу активов у нерезидентов, покидающих Россию, на данный момент не оказывает существенного влияния на внутренний рынок, заявил журналистам зампред ЦБ РФ Филипп Габуния.

"В части вопросов покупки валюты для закрытия сделок, по которым получались разрешения правительственной комиссии: нет, мы значимого влияния объемов покупки этой валюты на валютный курс, на стабильность в этой части не видели", - сказал он.

В прошлом году власти ввели лимит на покупки валюты на внутреннем рынке РФ под сделки выхода нерезидентов из российских активов - $1 млрд в месяц. Соблюдение лимита администрируется через выдачу разрешений на сделки подкомиссией. Ее глава Антон Силуанов говорил в интервью "Интерфаксу" в апреле, что лимит эффективен, планов его менять нет.

Отвечая на вопрос об отношении Банка России к продлению на год требования об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами, Габуния констатировал, что указ подписан, и ЦБ будет действовать исходя из этого.

"Решение о продлении уже принято, мы будем работать в его условиях, при этом фундаментально, это аксиома, значение валютного курса определяется балансом внешнего сектора. Указ принят, будем в нем работать и учитывать его наличие при наблюдении за рисками на валютном рынке", - заявил он.

"Российская валюта на неделе укрепилась до уровня ниже 90 руб. за доллар США. Рубль укрепляется вторую неделю подряд. Налоговый период продолжит поддерживать позиции рубля в последнюю неделю мая. Кроме того, высокие процентные ставки по рублевым инструментам, как и раньше, будут ограничивать интерес к покупке иностранной валюты. Стоит отметить, что, несмотря на уровень процентных ставок, согласно оперативным данным, рост экономики продолжается. Индикатор бизнес-климата Банка России в мае вырос и остался вблизи 12-летних максимумов. Потребительские настроения населения продолжают находиться на рекордно высоких уровнях. В подобных условиях можно ожидать, что регулятор будет поддерживать высокий уровень процентных ставок еще дольше, чем предполагалось. К вопросу о снижении ключевой ставки регулятор, вероятно, сможет вернуться только в 2025 г. Таким образом, высокие процентные ставки будут сдерживать ослабление рубля более продолжительное время, чем прогнозировалось ранее. В результате курс доллара на следующей неделе, вероятно, будет находиться в интервале 89-91 руб.", - отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

"Рубль поначалу умеренно дешевел, но вскоре перешел к активному укреплению, в очередной раз обновив максимумы с конца января. Доллар приближался к 89,5 руб., евро уходил немного ниже 97 руб. В начале основных торгов ключевые валюты попытались развить коррекцию к рублю, но затем вернулись к достигнутым минимумам. Во второй половине сессии произошла еще одна коррекционная попытка, однако и она не получила развития. Фактор налогового периода продолжает способствовать укреплению рубля. Правда, уже в начале следующей недели он сойдет на нет в связи с прохождением пика фискальных платежей экспортеров. В то же время их валютная выручка может продолжать сокращаться как из-за существенного снижения нефтяных цен за последние полтора месяца, так и проблем с поставками ключевых сырьевых товаров потребителям из-за санкций и геополитики. Это в том числе увеличивает дисконт в цене на российский экспорт", - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть начали умеренно расти вечером в пятницу и могут прервать серию снижений, длившуюся четыре сессии подряд.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск подорожали на 1,01%, до $82,17 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 1,09%, до $77,71 за баррель.

С начала недели Brent подешевела примерно на 2,6%, WTI - на 2,7%, причем обе марки завершили прошлую сессию на минимумах с февраля. Негативными факторами для рынка нефти стали данные о росте запасов в США и опасения, что Федрезерв будет удерживать процентные ставки на высоком уровне в течение долгого времени.

Теперь внимание рынка направлено на встречу ОПЕК+, которая состоится в начале июня и на которой, как ожидается, ведущие производители нефти продлят действие мер по снижению добычи.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 54,6 копейки, до 89,7026 руб./$1, и уменьшил курс евро на 78,34 копейки, до 97,0954 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу уменьшился на 63,8 копейки по отношению к четвергу и составил 89,5695 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 упал на 51,64 копейки, до 89,6961 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 643,095 млн, из которых $352,42 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 290,675 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 83,26 копейки, до 96,9932 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 73,05 копейки, до 97,109 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR608,93 млн, из которых EUR185,516 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR423,414 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка в пятницу остались на прежнем уровне. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 23 мая осталась на уровне 15,85% годовых. Срочные версии RUONIA на один, три и шесть месяцев также не изменились в пятницу относительно предыдущих значений, оставшись на отметках 16,0%, 16,04% и 16,21% годовых соответственно.