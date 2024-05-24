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24 мая 2024 года 19:01

Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 24 мая. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для ряда выпусков евробондов РФ за пять дней немного сузились, а для некоторых бумаг - слегка расширились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 20 мая была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник возобновили снижение, отыгрывая новые заявления представителей американского ЦБ.

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик 20 мая заявил, что экономика США замедляется, хотя и черепашьими темпами, и это должно способствовать дальнейшему постепенному охлаждению инфляции. "Я прогнозирую, что инфляция продолжит замедляться в этом году и в 2025 году", - сказал Бостик. Но, по его словам, подъем потребительских цен будет ослабевать более медленными темпами, чем многие ожидали.

Во вторник и среду котировки российских суверенных еврооблигаций вновь не показали ярко выраженной динамики на фоне незначительных изменений цен американских казначейских обязательств. Участники рынка находились в ожидании публикации протокола заседания Федеральной резервной системы, состоявшегося 31 мая - 1 июня, а также оценивали новую порцию опубликованной макроэкономической статистики.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в апреле снизились на 1,9% относительно предыдущего месяца и составили минимальные за три месяца 4,14 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Согласно пересмотренным данным, в марте продажи составили 4,22 млн, а не 4,19 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали роста продаж жилья до 4,21 млн домов с предварительно объявленного мартовского уровня. Перепродажи жилья в США в апреле были также на 1,9% ниже, чем годом ранее.

Медианная цена дома увеличилась на максимальные с октября 2022 года 5,7% по сравнению с апрелем прошлого года, составив $407,6 тыс., что является рекордным максимумом для апреля. Рост медианной цены отмечен по итогам десятого месяца подряд.

После локальной передышки снижение цен US Treasuries возобновилось в четверг, в то время как котировки отечественных евробондов вновь продемонстрировали боковую динамику. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ немного сузились, а для ряда бумаг - расширились.

Формированию негативной динамики американских гособлигаций способствовал опубликованный днем ранее протокол последнего заседания Федеральной резервной системы. В нем, в частности, говорится, что ряд руководителей американского ЦБ заявили о готовности снова поднять процентные ставки, если инфляция в США не продолжит замедляться. В ходе обсуждения представители Федрезерва выразили тревогу по поводу "разочаровывающих" показателей инфляции, заявив, что последние данные указывают на вероятность ее устойчивого сохранения в ближайшие месяцы.

Как стало известно 23 мая, число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе опустилось на 8 тыс. и составило 215 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 220 тыс. За две недели падение стало рекордным с сентября.

В последний день недели ситуация как на рынке базовых активов, так и в секторе российских еврооблигаций была спокойной. Обнародованные в пятницу в США статданные показали устойчивость американской экономики. Так, заказы на промышленные товары длительного пользования в Штатах в апреле выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал сокращение заказов на 0,8%. Заказы без учета транспортного оборудования повысились на 0,4%, тогда как эксперты ожидали их увеличения на 0,1%.

Индекс потребительского доверия в США в мае снизился до 69,1 пункта с 77,2 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение стало минимальным с начала года. Предварительно сообщалось о падении индекса до 67,4 пункта. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал пересмотр до 67,5 пункта.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 3,8%, до 72,92% от номинала (их доходность опустилась на 35 базисных пунктов, составив 8,59% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал за неделю на 1,8% - до 58,2% от номинала (его доходность снизилась на 16 базисных пунктов и составила 9,82% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 1,18%, до 67,97% от номинала (доходность увеличилась на 14 базисных пунктов, до 9,07% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 7 базисных пунктов).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и неделей ранее, составила 79,49% от номинала (доходность - 15,82% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году прибавили в стоимости 2,7%, подорожав до 74,6% от номинала (доходность опустилась на 88 базисных пунктов, составив 14,73% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году выросли в цене на 0,86%, до 69,23% от номинала (их доходность снизилась на 14 базисных пунктов и составила 12,76% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году увеличилась за неделю на 0,3%, до 67,18% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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