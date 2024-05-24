Акции Европлана привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Европлана" привлекательны для долгосрочных вложений в текущих рыночных условиях, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"После мартовского IPO лизинговая компания представила хорошие финансовые результаты деятельности за первый квартал 2024 года, сохранив при этом высокое качество портфеля. Рост стоимости автомобилей, старение автопарка и функционирование экономики в рамках высоких процентных ставок при высоком значении индекса деловой активности (PMI) в апреле на уровне 54,3 стимулируют компании чаще прибегать к использованию инструментов лизинга с целью поддержания производственно-финансовой деятельности", - отмечают эксперты.

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