Рубль днем возобновил заметный рост к основным валютам, обновил максимум с начала февраля в паре с евро

Москва. 24 мая. Доллар США, евро и китайский юань активно дешевеют на Московской бирже днем в пятницу. Рубль возобновил укрепление к бивалютной корзине после неоднозначной динамики накануне и небольшого понижения в ходе утренних торгов, заметно укрепляется на фоне подготовки экспортеров к майским налоговым выплатам.

Курс доллара США составил 89,74 руб./$1 в 15:00 мск, что на 27,5 копейки ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 97,24 руб./EUR1, подешевев на 37,25 копейки. Ранее евро опускался ниже 97 руб. впервые с 5 февраля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 31,89 копейки, до 93,12 руб. Курс китайского юаня снизился на 6,7 копейки - до 12,32 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль возобновил активное повышение к основным валютам днем в пятницу после небольшого ослабления, наблюдавшегося значительную часть предыдущих торгов, так как участники рынка продолжают наращивать продажи валюты в рамках подготовки экспортеров к налоговым платежам в мае. Единый день уплаты налогов приходится на 28 мая, в этот день в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС, акцизы, налог на прибыль.

Кроме налогового периода поддержку рублю продолжают оказывать требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, жесткая денежно-кредитная политика Банка России и остающиеся высокими, несмотря на текущее снижение, цены на нефть.

В четверг доллар и юань предпринимали попытку отскочить на фоне сокращения торговой активности, что стало следствием локального ослабления активности экспортеров, отмечает в пятничном обзоре по валютному рынку начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов. Однако, по его словам, эта попытка успеха не имела, несмотря на сохранение давления на рынке нефти.

"Курс доллара снизился, пусть вчера и незначительно, девятый день подряд, так и не сумев отойти от "круглой" отметки в 90 руб., обновив минимумы с конца января в ходе торгов третий день подряд, тестируя ее на прочность. Юань опустился "под" отметку 12,4 руб., показав чуть более сильный откат ввиду продолжающейся фазы ослабления позиций китайской валюты к ведущим мировым валютам. Учитывая близость 28 мая, дня налоговых выплат, и по-прежнему непростую ситуацию с трансграничными платежами, склонны ждать развития фазы постепенного укрепления рубля. Поэтому полагаем, что в ближайшие дни перевес предложения валюты над спросом будет сохраняться", - говорит Локтюхов.

Курс рубля по отношению к доллару США может укрепиться до уровня 89,5 руб./$1 на торгах в пятницу, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"По нашим оценкам, баррель нефти марки Brent может торговаться в интервале $81-82 в пятницу", -прогнозируют эксперты инвестбанка.

Цены на нефть умеренно опускаются днем в пятницу, демонстрируя снижение пятую сессию подряд.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подешевели на 0,32%, до $81,09 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на 0,21%, до $76,7 за баррель.

По итогам предыдущей сессии Brent подешевела на 0,7%, WTI - на 0,9%.

Внимание рынка направлено на встречу ОПЕК+, которая состоится в начале июня и на которой, как ожидается, ведущие производители нефти продлят действие мер по снижению добычи.