"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций JD.com Inc. на Гонконгской фондовой бирже с прогнозной стоимостью 174,66 гонконгского доллара (HKD) за штуку (потенциал роста составляет 46% от текущего уровня), для ADS эмитента с листингом в США прогнозная стоимость составляет $44,73 за штуку (потенциал роста - 43%), сообщается в материале аналитика инвесткомпании Никиты Степанова.

"Недавно эмитент представил отчет за 1К24, где финансовые результаты оказались не хуже тех, что прогнозировали аналитики. Однако после отчета акции JD.com снижались на 5%, так как на конференц-звонке с инвесторами компания заявила о выпуске конвертируемых облигаций сроком до 2028 года на сумму $ 1,5 млрд. Эти облигации можно будет обменять на акции JD.com при их погашении. Так как доля акций в обращении может существенно вырасти, инвесторы негативно восприняли эту новость, - отмечает эксперт. - Однако возможное увеличение акций в обращении является долгосрочным риском. В перспективе до года JD.com имеет все тот же потенциал роста, что мы упоминали в нашем обзоре в январе. Поэтому мы сохраняем нашу целевую цену по акциям компании".

JD.com Inc. - китайская технологическая компания и один из ведущих игроков в отрасли электронной коммерции в КНР.

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