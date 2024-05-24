"ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), а также исключив бумаги "НоваБев Групп".

Текущий состав топ-списка: "РусАл", Сбербанк (ао), "ВУШ Холдинг", "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "Московская биржа", "ММК", "Европлан", "Группа Позитив", "Ростелеком" (ап).

"Мы добавляем в подборку акции "ММК", ожидая впечатляющие финансовые результаты за 2К24. Прогнозируем сильный денежный поток за 1П24 на фоне роста EBITDA и снижения оборотного капитала компании. Денежный поток, как мы ожидаем, будет способствовать выплате щедрых дивидендов: прогнозируемая дивидендная доходность бумаг эмитента составляет 8-9% за 1П24 против, например, 4-5% у "Северстали" и "НЛМК". Отмечу, что акции "ММК" торгуются с дисконтом 20% к историческим уровням и почти 50% к компаниям-аналогам", - указывает инвестиционный стратег брокера Станислав Клещев.

Эксперты зафиксировали прибыль в акциях "НоваБев Групп" на фоне отсутствия краткосрочных катализаторов роста их котировок. При этом долгосрочно аналитики сохраняют позитивный взгляд на бумаги компании.

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