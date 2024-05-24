"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций ЮГК

"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций "Южуралзолото", сообщается в материале аналитиков телеграм-канала Дмитрия Глушакова, Никанора Халина и Ивана Сальковского.

"Совет директоров ЮГК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год, тем не менее, менеджмент заявил о возможном возврате к обсуждению дивидендов уже по итогам 1П24. Отметим, что согласно дивидендной политике, компания должна выплачивать 50% чистой прибыли по МСФО; околонулевая чистая прибыль за 2023 год не предполагала значимого потенциала выплат. По нашим оценкам, в случае выплаты за 1П24 доходность может составить 2-3%, - отмечают эксперты. - Сохраняем нейтральный взгляд на акции эмитента - при текущих ценах на золото бумаги компании торгуются с мультипликатором 12М EV/EBITDA 3,7x (сопоставимо с глобальными аналогами). При этом отмечаем перспективы компании в результате запуска проектов роста: при сохранении текущего уровня цен на золото и курса рубля EV/EBITDA''25 может снизиться до 2,7х, а дивидендная доходность за 2025 год может составить около 10%, по нашим оценкам".

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