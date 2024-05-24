Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций NVIDIA до $1200

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций NVIDIA Corp. с $950 до $1200 за штуку на фоне крайне позитивной оценки квартальной отчетности и оптимистичных комментарии менеджмента эмитента относительно перспектив сегмента ИИ, рекомендация - "покупать", сообщается в материале старшего аналитика инвестиционной компании Егора Толмачева.

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