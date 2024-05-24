"Финам" снизил прогнозную цену акций Baxter International до $45

"Финам" понизил прогнозную стоимость акций Baxter International до $45 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 30,8% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

Рейтинг "покупать" для указанной бумаги был при этом сохранен экспертами.

"Акции американского поставщика медицинского оборудования, расходных материалов и фармацевтики за последний год были не в почете у инвесторов, в результате чего стали выглядеть значительно дешевле сектора. При этом Baxter благополучно провела реструктуризацию, превратив девять сегментов деятельности в четыре, а также интегрировала крупное приобретение, существенно пополнившее продуктовую линейку. Прогнозы на текущий год выглядят вполне оптимистично в плане динамики выручки и чистой прибыли. После рассмотрения отчетности за первый квартал мы по-прежнему относим эмитента к числу интересных вложений на 2024 год", - пишет Саидова.

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