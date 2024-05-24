S&P 500, скорее всего, проведет торги пятницы в диапазоне 5240-5300п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию пятницы в диапазоне 5240-5300 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов.

"День вряд ли принесет сюрпризы инвесторам и, вероятно, пройдет спокойно в преддверии трехдневных выходных в Штатах. Баланс рисков нейтрален, фьючерс на индекс широкого рынка на премаркете торгуется без ярко выраженной динамики, - отмечает эксперт в обзоре. - Макростатистика носит второстепенный характер для биржевых игроков. В то же время вероятна их позитивная реакция на финальные результаты опроса Университета Мичигана в отношении инфляционных ожиданий населения. Если уточненная оценка окажется несколько ниже прошлых значений, это может означать повышенную уверенность потребителей в ослаблении инфляционного давления после выхода данных CPI за апрель. Важных для широкого рынка корпоративных отчетов и выступлений представителей Федрезерва или других заметных чиновников не планируется".

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