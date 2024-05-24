"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "Европлана", сообщается в материале аналитика телеграм-канала Светланы Аслановой.

"Эмитент опубликовал хорошие финансовые результаты по МСФО за 1К24. Менеджмент видит потенциал роста чистой прибыли в текущем году на 22-35%. Ожидаем рост нового бизнеса на 23% г/г в 2024 году благодаря высокому спросу на технику, а также рост непроцентных доходов на 28% г/г. Мы считаем, что акции компании недооценены на текущем уровне (мультипликатор P/E 2024E 6,4х)", - указывает эксперт. - Вопрос выплаты промежуточных дивидендов может быть рассмотрен в зависимости от развития бизнеса во 2-3К24. По итогам 2024 года мы ожидаем дивиденд в размере 81 руб. на акцию (дивдоходность - 8%)".

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