Инвестбанк "Синара" подтверждает позитивную оценку акций Россети Центр

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает позитивную оценку акций "Россети Центр" на фоне ожиданий улучшения финансовых показателей эмитента во втором полугодии текущего года, сообщается в комментарии старшего аналитика Матвея Тайца.

"Компания раскрыла слабые результаты за 1К24 по МСФО. С 1 июля 2024 года ожидается рост тарифов на распределение электроэнергии на 9,1%, благодаря чему "Россети Центр" смогут улучшить финансовые показатели во 2П24. Тарифы не увеличивались в течение 2023 года, что и негативно сказалось на результатах компании за 1К24, так как операционные расходы продолжали расти из-за удорожания услуг и материалов", - указывает эксперт.

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