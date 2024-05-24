Dow Jones потерял 1,5%

Уолл-стрит закрылась в минусе по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы стран АТР снижаются в пятницу. Нефть стабильна в пятницу утром.

Американские фондовые индексы завершили снижением торги в четверг, несмотря на сильную квартальную отчетность Nvidia.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1,53% и составил 39065,26 пункта. В минусе закрылись акции 29 компаний из 30, входящих в расчет индикатора, рыночная стоимость Merck & Co. (SPB: MRK) не изменилась. Лидерами снижения стали бумаги Boeing Co. (SPB: BA) и Intel Corp. (SPB: INTC), подешевевшие на 7,6% и 4,3% соответственно.

Значение Standard & Poor''s 500 снизилось на 0,74% - до 5267,84 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,39% и составил 16736,03 пункта.

Как стало известно в четверг, число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе опустилось на 8 тыс. и составило 215 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 220 тыс. За две недели падение стало рекордным с сентября.

"Пока инвесторы по-прежнему оценивают плохие данные как хорошую новость, поскольку это повышает вероятность снижения ставки Федрезервом", - отметил Том Эссейе из The Sevens Report.

"Члены руководства ФРС сигнализируют, что хотят дождаться большего прогресса в плане инфляции. К счастью, американская экономика все еще выглядит достаточно устойчивой, чтобы выдержать длительную паузу в ставках, - сказал Дон Риссмиллер из Strategas Securities. - Мы по-прежнему ждем первого снижения ставки в сентябре".

Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подорожали на 9,3%. Американский производитель графических процессоров увеличил чистую прибыль в первом финквартале более чем в семь раз, выручку - в 3,6 раза, причем оба показателя достигли рекордов.

Американская V.F. Corp. (SPB: VFC), владеющая известными брендами одежды North Face, Timberland, Supreme и Vans, увеличила чистый убыток в четвертом финансовом квартале почти в 2 раза, зафиксировав 13%-е снижение выручки. Её бумаги подешевели на 2,9%.

Рыночная стоимость химической компании DuPont de Nemours Inc. (SPB: DD) повысилась на 0,5% после того, как она объявила о смене главного исполнительного и главного финансового директоров и разделении на три публичные компании.

Капитализация BJ''s Wholesale Club Holdings Inc. выросла на 3,3%. Одна из крупнейших в США сетей магазинов-складов отчиталась о снижении чистой прибыли в первом финквартале до $111 млн, или 83 центов на акцию, с $115,9 млн, или 85 центов на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль составила 85 центов на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне 83 центов.

Цена бумаг Medtronic Plc (SPB: MDT) в Нью-Йорке опустилась на 5,1%. Ирландский производитель медицинского оборудования отчитался о сокращении чистой прибыли в четвертом квартале 2024 финансового года почти вдвое, однако результат превзошел ожидания.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют отрицательную динамику в ходе торгов в пятницу.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказало снижение рынка акций США. Опубликованный накануне индекс PMI оказался выше прогноза, а хорошее состояние американской экономики снижает вероятность того, что Федеральная резервная система перейдет к снижению процентных ставок в ближайшее время, пишет Trading Economics.

Потребительские цены в Японии в апреле выросли на 2,5% в годовом выражении, сообщило в пятницу министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Темпы подъема замедлились по сравнению с 2,7% в марте.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) в прошлом месяце повысились на 2,2% после увеличения на 2,6% в марте. Это совпало со средним прогнозом аналитиков, пишет The Japan Times.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:32 МСК уменьшился на 1,1%.

В число лидеров снижения входят акции технологических компаний, включая Advantest - на 4,1%, Lasertec Corp. - на 4,3%, Screen Holdings - на 3%, Socionext - на 5,9%.

Кроме того, дешевеют бумаги таких крупных компаний, как Fast Retailing (-1,7%), SoftBank Group (-2,3%), Sony (-1,6%), Yamaha Corp. (-3,3%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 МСК опустился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%.

Котировки бумаг производителя спортивной продукции Li Ning Co. ушли вниз на 5,5%, девелоперов Longfor и Hang Lung Properties - на 4,9%, ритейлера JD.Com Inc. (SPB: JD) - на 3%, Xiaomi (SPB: 1810) - на 3,7%, интернет-компаний Meituan (SPB: 3690) и Tencent (SPB: 700) - на 3% и 1,4% соответственно, автомобильной Li Auto (SPB: LI) - на 0,6%.

Стоимость интернет-ритейлера Alibaba (SPB: BABA) опустилась на 0,3% после того, как компания объявила о намерении разместить конвертируемые облигации с погашением в 2031 году на сумму $4,5 млрд среди институциональных инвесторов.

В то же время цена акций NetEase Inc. (SPB: NTES) выросла на 1,5%. Разработчик видеоигр увеличил чистую прибыль в первом квартале на 13%, выручку - на 7,2%. Аналитики Citi и Jefferies подтвердили рекомендацию "покупать" для акций компании после выхода отчетности.

Южнокорейский Kospi к 8:30 МСК потерял 1,2%. Индекс снижается четвертые торги подряд.

Котировки бумаг производителя чипов и потребительской электроники Samsung Electronics упали на 2,9%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 0,5%.

Акции сталелитейной Posco теряют в цене 1,8%, автопроизводителя Hyundai Motor - 1,5%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 уменьшился на 1,1%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto опустилась на 0,5% и 0,9% соответственно.

Цены на нефть почти не меняются в пятницу, трейдеры ждут встречу ОПЕК+.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 мск составляет $81,35 за баррель, что на $0,01 (0,01%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на $0,54 (0,7%), до $81,36 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,04 (0,05%), до $76,83 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,7 (0,9%), до $76,87 за баррель.

Обе марки завершили в минусе четвертую сессию кряду.

Давление на котировки оказали предварительные данные о росте рассчитываемого S&P Global индекса менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности США в мае до 50,9 пункта с 50 пунктов в апреле. Аналитики в среднем не ожидали изменения показателя, сообщает Trading Economics.

Эта статистика способствовала ухудшению ожиданий в отношении снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году, что, в свою очередь, оказало негативное влияние на перспективы экономики и американского спроса на энергоносители.

Опубликованный в среду протокол последнего заседания ФРС также показал, что ряд руководителей американского ЦБ был готов снова поднять процентные ставки, если инфляция в США не продолжит замедляться.

Кроме того, запасы нефти в стране на прошлой неделе неожиданно выросли, причем резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, достигли максимума с июля прошлого года, согласно обнародованным в среду данным министерства энергетики.

Теперь все внимание рынка направлено на предстоящую 1 июня встречу ОПЕК+, на которой, как ожидается, ведущие производители нефти продлят действие мер по снижению добычи.