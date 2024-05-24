"Финам" открыл торговую идею: покупать акции United Microelectronics с целью $9,6

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции United Microelectronics Corporation с целью $9,6 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: $7,98, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"К факторам роста можно отнести Forward P/E 11,81 при актуальном значении 12,22 и низкую долговую нагрузку эмитента", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки акций консолидируются на уровне сопротивления $8,68 от декабря 2024 года. Выход за него сформирует сигналы к потенциальному продолжению восходящей тенденции. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $7,98 риск на портфель составит 0,34%", - указывают в "Финаме".

United Microelectronics Corporation - тайваньская компания, базирующаяся в Синьчжу, производит пластины интегральных схем для полупроводниковых компаний, не имеющих собственных производственных мощностей.

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