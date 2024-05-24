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Главная / Мнения аналитиков / Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций ГК "Сегежа"
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24 мая 2024 года 13:28
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций ГК "Сегежа"
Инвестиционной банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "Сегежа групп" на фоне в целом нейтральной оценки отчетности эмитента за первый квартал текущего года, сообщается в материале аналитика Александра Гайды. "Представленные результаты эмитента за 1К24 по МСФО соответствуют нашим прогнозам. Снижение объемов реализации оказало давление на выручку. Оно отчасти компенсировалось ростом цен как на внешнем, так и на внутреннем рынках. При этом рентабельность выросла за счет снижения себестоимости. Значительные процентные расходы по-прежнему оказывают негативное влияние на чистую прибыль. Анонсированные правительством Китая меры по поддержке рынка недвижимости поддержат выручку во 2К24. Однако отрицательным фактором станет сезонное снижение деловой активности на строительном рынке КНР", - указывает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СЕГЕЖА-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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