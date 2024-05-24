"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций "Совкомфлота", сообщается в материале аналитиков.

"Эмитент отчитался по МСФО после наложения блокирующих санкций США в начале года. Компания продемонстрировала ожидаемое снижение финансовых результатов, однако их уровень немного превысил консенсус-прогнозы. Долларовая выручка от фрахта и аренды судов за вычетом рейсовых расходов за 1К24 снизилась на 17% г/г, так как часть флота простаивала из-за санкций. Также на снижение повлиял эффект высокой базы прошлого года, когда ставки фрахта находились на рекордных уровнях, - отмечают эксперты. - После попадания компании под санкции эксперты допускали вероятность невыплаты дивидендов по итогам 2023 года, однако сейчас компания подтвердила свою политику по выплате не менее 50% от скорректированной чистой прибыли МСФО за 2023 год. По нашим оценкам, итоговые дивиденды могут составить порядка 11,3 рубля на акцию".

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