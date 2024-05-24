Инвестбанк "Синара" сохраняет нейтральную оценку акций Совкомфлота

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет нейтральную оценку акций "Совкомфлота" на фоне ожиданий ухудшения финансовых показателей эмитента по итогам текущего года, сообщается в обзоре аналитика Матвея Тайца.

"Эмитент опубликовал результаты за 1К24 по МСФО. Показатели выручки и EBITDA лучше наших ожиданий на 1,7% и 2,2% соответственно, чистая прибыль хуже ожиданий на 3%. По данным Росморречфлота, перевалка наливных грузов в морских портах в 1К24 увеличилась на 1% к/к. При этом сокращение выручки на 2,3% к/к может сигнализировать о некотором ухудшении ценовых условий для "Совкомфлота". Компания подтверждает планы по выплате дивидендов в размере 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО за 2023 год, что предполагает финальные дивиденды в размере 11,3 руб./акцию (дивидендная доходность - 8,3%). По итогам 2024 года мы ожидаем ухудшения финансовых показателей "Совкомфлота" и сохраняем нейтральный рейтинг по акциям эмитента", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.