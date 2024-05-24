ПСБ подтверждает прогнозную цену акций РусАла на уровне 54 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную стоимость акций "РусАла" на уровне 54 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков.

"Основная причина слабой динамики котировок акций эмитента в течение последних двух лет была связана с низкой маржинальностью на фоне высоких затрат на закупку сырья для производства алюминия. Компания вынуждена была закупать глинозем в Китае по рыночным ценам, из-за чего приходилось работать на грани безубыточности. Как мы считаем, ситуация стала улучшаться. Во второй половине прошлого года "РусАл" подписал соглашение о приобретении 30% акций китайского металлургического завода Hebei Wenfeng New Materials. Этот шаг позволит сильно сократить себестоимость глинозема. Точно об этом мы сможем узнать только в августе, когда будет опубликована финансовая отчетность за I полугодие", - отмечают эксперты.

"Что касается долгосрочного взгляда, здесь мы тоже настроены оптимистично. В недавнем прошлом эмитент сообщил, что видит риски для своего экспорта, если США введут пошлины на поставки алюминия из Китая. Потенциально это приведет к насыщению внутреннего рынка КНР и, как следствие, могут снизиться продажи "РусАла" либо покупатели будут требовать скидки. На наш взгляд, Китай останется крайне заинтересованным в российском металле. Крупнейший регион КНР по выплавке алюминия - Юньнань - продолжает страдать от неблагоприятных погодных условий. Основной источник электроэнергии здесь, это гидроэлектростанции. Стабильные поставки алюминия из России выступают гарантом того, что внутренний спрос будет удовлетворен, - пишут аналитики банка в обзоре. - Также не стоит забывать, что к 2060 году Китай планирует достичь нулевых нетто-выбросов. Помимо того, продукция эмитента сама по себе имеет низкий углеродный след, производственные площадки компании находятся в России. Таким образом, закупки российского алюминия помогут достичь экологических целей КНР".

Акции "РусАла" на данный момент торгуются лишь немного выше уровней, которые были в течение большей части 2023 года, даже несмотря на сильный рост бумаг с начала апреля, констатируют эксперты банка. При этом цены на алюминий сейчас примерно на 13% выше средних значений прошлого года, указывают они.

"Если наши ожидания касательно поставок глинозема из Китая подтвердятся, отчетность за первое полугодие должна привести к сильной переоценке бумаг компании. Мы подтверждаем нашу целевую цену для акций на уровне 54 рублей с рекомендацией "покупать", - указывают в ПСБ.

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