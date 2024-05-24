Рубль может укрепиться до 89,5 руб./$1 в пятницу - SberCIB

Курс рубля по отношению к доллару США может укрепиться до уровня 89,5 руб./$1 на торгах в пятницу, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"По нашим оценкам, баррель нефти марки Brent может торговаться в интервале $81-82 в пятницу", - прогнозируют эксперты инвестбанка.

"Доходности ОФЗ-ПД в четверг выросли еще на 10-25 б.п. Этому способствовали слабые результаты аукционов Минфина и более высокая вероятность того, что ключевая ставка ЦБ РФ останется на уровне 16% до конца года. Возможно, доходности ОФЗ-ПД продолжат расти и в пятницу на фоне указанных факторов", - отмечают в SberCIB.

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