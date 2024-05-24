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24 мая 2024 года 09:54

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 24 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили снижением торги в четверг, несмотря на сильную квартальную отчетность Nvidia. Американский производитель графических процессоров увеличил чистую прибыль в первом финквартале более чем в семь раз, выручку - в 3,6 раза, причем оба показателя достигли рекордов.

Как стало известно в четверг, число первичных заявок на пособия по безработице в Соединенных Штатах на прошлой неделе опустилось на 8 тыс. и составило 215 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 220 тыс. За две недели падение стало рекордным с сентября.

"Члены руководства ФРС сигнализируют, что хотят дождаться большего прогресса в плане инфляции. К счастью, американская экономика все еще выглядит достаточно устойчивой, чтобы выдержать длительную паузу в ставках, - сказал Дон Риссмиллер из Strategas Securities. - Мы по-прежнему ждем первого снижения ставки в сентябре".

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют отрицательную динамику в ходе торгов в пятницу. Негативное влияние на настроения инвесторов оказал уход вниз рынка акций США накануне. Опубликованный в четверг индекс PMI оказался выше прогноза, а хорошее состояние американской экономики снижает вероятность того, что Федеральная резервная система перейдет к сокращению процентных ставок в ближайшее время. На этом фоне японский индекс Nikkei 225 уменьшился по итогам торгов на 1,17%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 МСК опустился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%. Южнокорейский Kospi к 8:30 МСК потерял 1,2%. Индекс снижается четвертые торги подряд. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 уменьшился на 1,1%.

В свою очередь мировые цены на нефть пытаются немного скорректироваться вверх после падения накануне, трейдеры ждут встречу ОПЕК+. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $81,4 за баррель, что на 0,05% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на 0,7%, до $81,36 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,01%, до $76,88 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,9%, до $76,87 за баррель. Обе марки завершили в минусе четвертую сессию кряду.

Давление на нефтяные котировки оказали предварительные данные о росте рассчитываемого S&P Global индекса менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности США в мае до 50,9 пункта с 50 пунктов в апреле. Аналитики в среднем не ожидали изменения показателя. Эта статистика способствовала ухудшению ожиданий в отношении снижения процентных ставок ФРС в этом году, что, в свою очередь, оказало негативное влияние на перспективы экономики и американского спроса на энергоносители.

Кроме того, запасы нефти в стране на прошлой неделе неожиданно выросли, причем резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, достигли максимума с июля прошлого года, согласно обнародованным в среду данным министерства энергетики. Теперь все внимание рынка направлено на предстоящую 1 июня встречу ОПЕК+, на которой, как ожидается, ведущие производители нефти продлят действие мер по снижению добычи.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 23 мая выросла в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 13,02 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,022 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился на 0,07% и составил 105,3 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,05%, опустившись до 900,72 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "ГК Автодор-003Р-01" (-0,56%), "АФК Система-1Р-24" (-0,45%) и "НоваБев Групп БО-П05" (-0,33%), а в лидерах повышения - облигации "Аэрофлот П01-БО-01" (+0,26%), "Газпромбанк БО-17" (+0,17%) и "Металлоинвест БО-04" (+0,11%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-07R объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 20 мая. Спред к ключевой ставке ЦБ был установлен на уровне 1,2% годовых, купоны квартальные. Объем займа по итогам сбора заявок был увеличен с 10 млрд до 15 млрд рублей.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) завершила размещение двух выпусков облигаций с переменными купонами серий 001Р-29 и 001Р-30 объемом 12 млрд рублей каждый. Сбор заявок на флоатеры прошел 21 мая. Маркетируемый объем составлял не менее 6 млрд рублей по каждому из выпусков. Размер спреда к RUONIA 4-летних облигаций серии 001Р-29 установлен на уровне 2,4% годовых, размер спреда к ключевой ставке ЦБ облигаций серии 001P-30 со сроком обращения 4,25 года - на уровне 2,2% годовых. Купоны по обоим займам квартальные.

АО "Росагролизинг" 29 мая с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать книгу заявок на выпуск 5-летних облигаций серии 002P-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир спреда к ставке RUONIA - не более 200 базисных пунктов. Предусмотрены ежемесячные купоны. По выпуску также предполагается амортизация: по 3,33% от номинала будет погашено в даты выплат 31-59-го купонов, по 3,43% от номинала - в дату выплаты 60-го купона. Техразмещение запланировано на 31 мая.

ООО "Соби-лизинг" 30 мая начнет размещение 4-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 300 млн рублей. Размещение продлится до 25 сентября 2024 года или даты размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19,25% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Длительность 1-го купона составит 90 дней, 2-46-й купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 2,2% от номинала будет погашаться ежемесячно, начиная со 2-го купона.

Банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) установил ставку 7-10-го купонов облигаций серии БО-П08 на уровне 0,01% годовых. Банк разместил 5-летний выпуск на 10 млрд рублей в июне 2021 года по ставке 7,3% годовых. Ставка текущего купона 8,05% годовых, по выпуску 11 июня предстоит исполнение оферты. С учетом досрочных погашений из-за возникновения ковенанты объем выпуска в обращении составляет 9,93 млрд рублей.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) выкупил по оферте 13 млн 807,561 тыс. облигаций серии 001Р-18Р по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 20 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 69,04% займа. Банк разместил 10-летний выпуск на 20 млрд рублей в ноябре 2020 года по ставке 5,95% годовых. Ставка текущего купона до следующей оферты в ноябре текущего года - 16,5% годовых.

Альфа-банк выкупил по оферте 2 млн 540,110 тыс. облигаций серии БО-15 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк выкупил 50,8% займа. Пятнадцатилетний выпуск на 5 млрд рублей был размещен в декабре 2014 года по ставке 13,25% годовых. Ставка текущего купона до следующей оферты с исполнением в мае 2025 года - 15,95% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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