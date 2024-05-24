Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- встреча Еврогруппы;

- заказы на товары длительного пользования США в апреле;

- индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за май;

- акционеры "ТГК-14", "ТМК" обсудят дивиденды за 2023 год;

- финансовые результаты "Совкомфлота", Cian за 1К24 по МСФО;

- акции "НЛМК" последний день торгуются с дивидендами за 2023 год;

- совет директоров ГК "Астра" решит по дивидендам за 2023 год и 1К24, Softline - за 2023 год.

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