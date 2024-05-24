Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит торги в диапазоне 3400-3450п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит торги в диапазоне 3400-3450 пунктов в течение пятничной фондовой сессии, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Надеемся, что падение котировок акций "Газпрома" начнет замедляться. Причин для сильного общерыночного оптимизма пока нет, однако то, что уже дважды инвесторы выкупали просадку российского рынка в течение недели, внушает оптимизм. Вероятно, стоит ожидать восстановления индекса в начале следующей недели", - пишет аналитик в комментарии.

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