Акции ВК справедливо оценены рынком в настоящее время - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции МКПАО "ВК" справедливо оценены фондовым рынком в настоящее время, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Крупнейшая по числу пользователей российская технологическая компания, представила финансовую отчетность за первый квартал 2024 года. Выручка за первые три месяца 2024 года выросла на 24%, достигнув 33,8 млрд рублей, - отмечают эксперты в обзоре. - Котировки акций эмитента находятся в нисходящем тренде с февраля. Компания продолжает осуществлять инвестиции в продуктовое и технологическое развитие, а также в создание и продвижение контента, что позволяет обеспечивать высокий темп роста выручки наряду с ограничениями для российских пользователей на использование зарубежных сервисов. В данный момент мы считаем, что бумаги справедливо оценены рынком".

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