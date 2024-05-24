Снижение цен ОФЗ продолжится в ближайшее время - ПСБ

Давление на котировки рублевых гособлигаций будет сохраняться в течение ближайших двух недель, инвесторы опасаются повышения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в июне 2024 года, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

Индекс гособлигаций RGBI снижается 5 дней подряд, констатирует эксперт - доходность индекса в четверг прибавила еще 14 б.п., достигнув 14,69% годовых, что уже близко к экстремуму на 22.03.2022 г. (15,1% годовых). "Инвесторы опасаются, что ЦБ на ближайшем заседании (7 июня 2024 года) может повысить ключевую ставку (ранее о рассмотрении этого вопроса говорил зампред ЦБ Алексей Заботкин)", - отмечает Грицкевич.

"В результате в течение ближайших двух недель давление на котировки госбумаг будет сохраняться, поддерживаемое интригой возможного ужесточения политики Банка России. Наш базовый сценарий - сохранение ставки до конца текущего года на уровне 16%, однако на фоне разворота инфляционных ожиданий в мае вероятность сценария дополнительного ужесточения несколько выросла. Рекомендуем сохранять позицию во флоатерах; попытки играть "на отскок" рынка ОФЗ ближе к заседанию ЦБ в текущих условиях сопряжена с повышенным риском", - пишет аналитик в обзоре.

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