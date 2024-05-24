Вероятно, продолжение борьбы за уровень 3420п по индексу Мосбиржи в пятницу - "Алор Брокер"

Фондовые "быки", вероятно, продолжат борьбу за уровень 3420 пунктов по индексу Мосбиржи на торгах в пятницу, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Поддержка на уровне 3420 пунктов в четверг вновь устояла, что лишь повысило ее силу. Можно говорить, что индекс Мосбиржи вернулся в канал 3420-3480 пунктов", - отмечает эксперт в комментарии.

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