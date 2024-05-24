Рубль почти стабилен к доллару и юаню утром под влиянием противоречивых факторов

Москва. 24 мая. Доллар США и юань меняются незначительно на Московской бирже утром в пятницу, рубль демонстрирует боковую динамику под влиянием разнонаправленных факторов и на фоне стабилизации цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,12 руб./$1 (+10,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 12,61 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,5 коп. - до 12,4 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта остается под опекой компаний-экспортеров, которые готовятся к пику налогового периода, однако подъему мешает преобладающий негатив на внешних рынках: наблюдается отсутствие аппетита у глобальных инвесторов к риску, а также некоторое ослабление сырьевого рынка в ходе предыдущих сессий. Нефтяные котировки стабилизировались на старте торгов, проявляя едва заметные позитивные всплески, однако они пока не способствуют формированию вектора для рубля.

От внешнего негатива российская валюта также пока защищена последними решениями Минфина о сокращении объема покупок иностранной валюты, которое также находит отражение в ее динамике. С 8 мая по 6 июня министерство направит на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 110,94 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,55 млрд рублей. Это на 5,65 млрд руб. в день, или в 2,02 раза, меньше, чем в период с 5 апреля по 7 мая (235,3 млрд рублей, ежедневно 11,2 млрд рублей).

Важным для рубля может стать решение по ключевой ставке на заседании совета директоров Банка России 7 июня. ЦБ может пойти на смягчение денежно-кредитной политики (ДКП), если увидит замедление кредитования, снижение совокупного спроса и улучшение ситуации с инфляцией, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

"Если мы увидим, что ипотека замедляется, замедляются другие виды кредита, то может быть смягчение денежно-кредитной политики, снижение процентных ставок", - сообщила Данилова на конференции, организованной Ассоциацией банков России.

Она напомнила, что длительное использование льготных ипотечных программ привело к смягчению денежно-кредитных условий.

"Прекращение льготной программы с 1 июля и изменение условий семейной программы будет означать ужесточение условий в целом, будет означать снижение спроса на ипотеку, на жилье, возможно, тоже на смежные виды кредитования. Это может оказать влияние на совокупный спрос в экономике и на замедление инфляции. Видя такие эффекты в экономике, Банк России может пойти на смягчение денежно-кредитной политики. Наша денежно-кредитная политика как раз реагирует на замедление совокупного спроса, снижение кредитования, снижение инфляции", - отметила глава департамента ЦБ.

Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 16% годовых. На этом уровне она находится с середины декабря 2023 года.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $81,39 за баррель, что на 0,05% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $76,88 за баррель, что на 0,01% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в пятницу преобладает негативный настрой: китайский CSI 300 снизился на 0,43%, японский Nikkei 225 торгуется с минусом - 1,23%, гонконгский Hang Seng ослабел на 1,15%, южнокорейский Kospi потерял 1,10%, австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 1,18%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 уменьшился на 0,74%.

Американские фондовые индексы завершили снижением торги в четверг, несмотря на сильную квартальную отчетность Nvidia. Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1,53% и составил 39065,26 пункта. В минусе закрылись акции 29 компаний из 30, входящих в расчет индикатора, рыночная стоимость Merck & Co. (SPB: MRK) не изменилась.

Как стало известно в четверг, число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе опустилось на 8 тыс. и составило 215 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 220 тыс. За две недели падение стало рекордным с сентября.