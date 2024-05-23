Рынок акций РФ консолидировался выше 3440п по индексу МосБиржи, упал "Газпром" и выросли "Русал" с "Норникелем"

Москва. 23 мая. Рынок акций РФ в четверг консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне слабости нефти (Brent просела ниже $81,5 за баррель после локального роста днем) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи удержался выше 3440 пунктов. Лидерами отката выступили бумаги "Газпрома" (-3,2%), обновившие минимум с февраля 2022 года; выросли акции "Русала" (+3,9%) и "Норникеля" (+3,3%) после локальной просадки на новостях, что совет директоров ГМК рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2023 год.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3442,79 пункта (-0,05%, утром индекс опускался в район 3407 пунктов), индекс РТС - 1204,89 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,8%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 90,02 рубля (-0,04 рубля).

Подешевели акции "Газпрома" (-3,2%, до 134,9 рубля), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2% и -0,5% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Подорожали акции ОК "Русал" (+3,9%), "Норникеля" (+3,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,3% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,1%).

Совет директоров ГМК "Норильский никель" рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды по результатам 2023 года, сообщила компания на ленте раскрытия. Годовое собрание акционеров "Норникеля" пройдет в заочной форме 28 июня, реестр для участия в нем закрывается 4 июня.

По итогам 9 месяцев 2023 года "Норникель" выплатил 915,33 рубля на одну акцию, всего - 139,92 млрд рублей (около $1,5 млрд по курсу на дату объявления рекомендации советом директоров).

Представитель "Русала" в совете директоров "Норникеля" предлагал рекомендовать акционерам выплату итоговых дивидендов ГМК за 2023 год, но не был поддержан, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к совету.

Тем временем, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил в четверг, что "Норникель" планирует строительство мощностей по выпуску платины в Бахрейне. "Строительство завода в Бахрейне по производству платины компания "Норильский никель" планирует", - сказал Новак, отвечая на вопрос "Первого канала" об инвестиционных проектах с участием двух стран.

Совет директоров МКПАО "ТКС Холдинг" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год, сообщила группа. Годовое собрание акционеров "ТКС Холдинга" пройдет 28 июня, дата закрытия реестра - 4 июня. Вместе с тем, глава совета директоров "ТКС Холдинг" подтвердил планы по возврату к регулярным дивидендным выплатам, для чего компания формирует новую дивидендную политику.

Выручка интернет-холдинга "ВК" (MOEX: VKCO) (+1,6%) в I квартале выросла на 24% - до 33,8 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Результат оказался практически на уровне консенсус-прогноза "Интерфакса", по которому выручка ожидалась в размере 33,5 млрд рублей.

Как отмечает руководитель управления аналитических исследований "ИВА Партнерс" Дмитрий Александров, решение о невыплате дивидендов в целом не критично для "Норникеля" - компания уже предупреждала о такой возможности, и с учетом корректировок к денежному потоку тут все логично. Зато цены на никель и медь остаются на высоких уровнях и в растущем тренде.

Если делать ставку на продолжение ралли в промышленных металлах, то ГМК - одно из хороших решений, даже с учетом CAPEX (капитальных расходов). Поэтому просадку бумаг "Норникеля" на дивидендных новостях быстро выкупили. Тем не менее, спекулировать с акциями ГМК не очень целесообразно, бумаги скорее интересны как долгосрочная ставка на сырье через качественный актив, считает Александров.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций с утра просел и перешел к нейтральной динамике ближе к концу торгов. Сохранялся негативный сантимент в секторе тяжеловесных бумаг "Газпрома". Рубль сохранял стойкость, удерживая доллар вблизи 90 руб./$1. Сырьевые котировки снижались под давлением усилившегося доллара на Forex.

Внешний фон был преимущественно негативным. Протоколы майского заседания ФРС, опубликованные накануне, отразили "ястребиный" настрой регулятора в отношении ставок. Предварительные индексы деловой активности PMI еврозоны за минувший месяц показали улучшение в производственном секторе и отставание от прогноза по сектору услуг. Аналогичные показатели в США вышли лучше ожиданий и в промышленности, и в услугах, отметил эксперт.

В пятницу состоится пресс-конференция Банка России по обзору финансовой стабильности, финрезультаты раскроют "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH), "Совкомфлот" (MOEX: FLOT), ЦИАН (MOEX: CIAN) и "Европлан" (MOEX: LEAS), а ТМК проведет собрание акционеров с целью утвердить дивиденды. Приближение выходных и локальная сила рубля могут сдерживать восстановление рынка в пятницу, прогноз по индексу Мосбиржи на 24 мая - 3400-3500 пунктов, считает Бахтин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ остается в коррекционной фазе на фоне разочарованности инвесторов рядом дивидендных историй и отсутствия веских драйверов для повышения.

Акции "Норникеля" в четверг подросли, несмотря на рекомендацию совета директоров не выплачивать финальные дивиденды за 2023 год, которая, однако, была ожидаемой. "ВК" представил нейтральные частичные финансовые результаты за I квартал 2024 года, согласно которым выручка холдинга увеличилась на 24% г/г (до 33,8 млрд руб.). Поддержку акциям "Русала" оказывали надежды на проведение компанией обратного выкупа акций, которые усилились в конце прошлой недели. Кроме того, цены на алюминий ранее на этой неделе достигли максимума с июня 2022 года, а в СМИ появились сообщения о продлении контракта на поставку алюминия Glencore и "Русала" на 2025 год.

По акциям "Газпрома" в четверг продолжились распродажи в день заседания совета директоров по дивидендам за 2023 год. Ранее правительство РФ выпустило директиву, предписывающую компании не осуществлять выплаты.

Индексы Мосбиржи и РТС вновь проверили на прочность поддержки 3420 и 1200 пунктов соответственно. Продажи были сдержанными и распространялись на отдельные эмитенты, а в целом сильных "медвежьих" настроений на рынке не наблюдается, считает Кожухова.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, австралийский ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite упал на 1,3%, гонконгский Hang Seng потерял 1,7%), смешанная динамик наблюдается в Европе (индекс FTSE просел на 0,3%, DAX и CAC40 подросли на 0,1%) и в США (к 18:50 МСК выросли на 0,3-0,8% индексы S&P500 и Nasdaq, просел на 0,7% Dow).

Поддержку котировкам акций в технологическом секторе оказала сильная отчетность Nvidia: американский производитель графических процессоров увеличил чистую прибыль в первом квартале 2024 финансового года более чем в семь раз, выручку в 3,6 раза, причем оба показателя достигли рекордов. Компания анонсировала сплит акций и повышение дивидендов.

На нефтяном рынке вечером в четверг цены снижаются после локального роста днем (Brent поднималась к $83 за баррель).

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $81,43 за баррель (-0,6% и -1,2% накануне), июльская цена WTI - $76,98 за баррель (-0,8% и -1,4% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,82 млн баррелей (ожидалось снижение на 2-3,1 млн), запасы бензина снизились на 945 тыс. баррелей (ожидалось сокращение на 1,2-1,4 млн).

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, повысились на 1,3 млн баррелей. Добыча нефти в США осталась на уровне предыдущей недели - 13,1 млн баррелей в сутки.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-5,7%), "СПБ Биржи" (SPB: SPBE) (-5,4%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (-4,3%), SFI (MOEX: SFIN) (-3,9%), ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (-3,8%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-3,5%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-3,3,5%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (MOEX: ZVEZ) (-3,5%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-3,4%).

ПАО "Россети Юг" в первом квартале 2024 года получило чистую прибыль по МСФО в размере 685,163 млн рублей, что в 2,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в финансовой отчетности компании.

Совет директоров "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-2,2%) 23 мая рассмотрит рекомендации по дивидендам в рамках повестки годового собрания, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Наблюдательный совет Совкомбанка (MOEX: SVCB) (-1%, до 18,66 рубля) рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов за 2023 год 1,14 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении банка. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 8 июля 2024 года. Дивиденды могут быть выплачены до 22 июля 2024 года.

Чистая прибыль ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (-0,8%) по МСФО в январе-марте этого года сократилась на 35%, до 2,48 млрд руб., сообщается в отчетности компании. EBITDA компании при этом составила 8,43 млрд руб. после 9 млрд руб. в январе-марте 2023 года.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (-0,1%) по итогам первого квартала 2024 года получило чистую прибыль в размере 6,122 млрд рублей, что на 3,5% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании по МСФО.

Выросли акции ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (MOEX: RTGZ) (+9,7%), ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+9%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+2,8%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+2,4%), ПАО "Хендерсон" (MOEX: HNFG) (+2,2%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 76,07 млрд рублей (из них 12,62 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,24 млрд рублей на бумаги "ТКС Холдинг" и 5,18 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).