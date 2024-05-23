.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль вечером сумел отыграть потери первой половины дня и немного укрепиться к основным валютам к закрытию сессии
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в апреле составила 0,5%
Рост потребительских цен в апреле ускорился до 0,5% после повышения на 0,39% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 7,84% после 7,72% в марте. Рост цен в апреле совпал с прогнозами аналитиков. За 4 месяца цены выросли на 2,5%
 
Минфин выступает за сохранение ставки НДС на текущем уровне
Минфин поддерживает предложение депутатов и бизнеса сохранить ставку НДС на текущем уровне, что важно для контроля за инфляцией, заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Госдуме. "Поддерживаем предложение депутатов и...
 
Резервы в повышении налогов есть в сфере дорогой недвижимости, люксовых авто
Дискуссия при обсуждении подходов к трансформации налоговой системы идет вокруг изменения прежде всего НДФЛ и налога на прибыль, при этом также есть резервы в увеличении имущественного налога на дорогостоящую недвижимость, автомобили люксовых марок,...
 
Для дальнейшего снижения инфляции надо поддерживать жесткие денежно-кредитные условия - ЦБ РФ
ЦБ РФ повторил фразу о необходимости поддержания жестких денежно-кредитных условий для дальнейшего снижения инфляции. Как говорится в комментарии Банка России, основным проинфляционным фактором является высокий внутренний спрос, который продолжает...
 
23 мая 2024 года 19:40

Рубль вечером сумел отыграть потери первой половины дня и немного укрепиться к основным валютам к закрытию сессии

Москва. 23 мая. Доллар США, евро и китайский юань перешли к снижению на Московской бирже вечером в четверг; рубль возобновил небольшое укрепление к бивалютной корзине после незначительного падения в первой половине торгов.

Курс доллара США составил 90,02 руб./$1 в 19:00 мск, что на 4,25 копейки ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 97,62 руб./EUR1, подешевев на 16,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 9,9 копейки, до 93,44 руб. Курс китайского уменьшился на 1,9 копейки - до 12,39 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл потери первой половины дня и развернулся вверх к основным валютам по итогам торгов в четверг. Поддержку ему продолжает оказывать спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в рамках их подготовки к налоговым платежам в мае. Единый день уплаты налогов приходится на 28 мая, в этот день в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС, акцизы, налог на прибыль.

Кроме налогового периода поддержку рублю продолжают оказывать требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, жесткая денежно-кредитная политика Банка России и остающиеся высокими, несмотря на текущее снижение, цены на нефть.

Банк России может пойти на смягчение денежно-кредитной политики (ДКП), если увидит замедление кредитования, снижение совокупного спроса и улучшение ситуации с инфляцией, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

"Если мы увидим, что ипотека замедляется, замедляются другие виды кредита, то может быть смягчение денежно-кредитной политики, снижение процентных ставок", - сообщила Данилова на банковской конференции, организованной Ассоциацией банков России.

Она напомнила, что длительное использование льготных ипотечных программ привело к смягчению денежно-кредитных условий.

Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 16% годовых. На этом уровне она находится с середины декабря 2023 года.

Пауза в снижении инфляционных ожиданий в последние месяцы подтверждает необходимость длительного поддержания жестких денежно-кредитных условий для возвращения инфляции к цели, в свою очередь говорится в комментарии Банка России.

"Необходимым условием возвращения инфляции к целевому уровню является дальнейшее снижение инфляционных ожиданий. Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее", - отмечает регулятор.

Годовая инфляция в России, согласно прогнозу ЦБ, снизится до 4,3-4,8% в 2024 году и вернется к 4% в 2025 году.

Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания населения РФ, согласно опросу "инФОМ", в мае выросли до 11,7% с 11% в апреле. Таким образом, ожидания в апреле вернулись на уровень февраля (11,9%) и марта 2024 года (11,5%).

Ценовые ожидания предприятий, по данным мониторинга Банка России, за май 2024 года в целом не изменились, оставаясь высокими, отмечает ЦБ.

"Курс продолжает консолидироваться в районе 90 руб. за доллар и 12,4 руб. за юань после укрепления в начале недели. По нашим оценкам, рубль уже выглядит незначительно крепче справедливых значений (91-92 руб. за доллар) для текущих экономических условий. Это отчасти связано с сохранением давления на импорт и возросшей активностью экспортеров, реализующих повышенную из-за высоких цен на нефть экспортную выручку марта-апреля. Тенденция к умеренному укреплению рубля и локальному уходу в район 88-90 руб. за доллар может сохраниться в ближайшие дни с учетом приближения периода налоговых выплат (28 мая). Впрочем, майские нефтегазовые сборы, по нашим оценкам, будут на 30-35% ниже апрельских, поэтому весьма вероятна и дальнейшая консолидация курса около текущих уровней", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик ПСБ Денис Попов.

"...Положение рублевых пар сохраняется стабильным, так как рубль ощущает поддержку со стороны налогового периода. Спад цен на нефть до сих пор не отражен в котировках, хотя рублевая стоимость нефти так же идет вниз", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Цены на нефть вновь начали опускаться вечером в четверг, продлевая серию снижений до четырех сессий подряд.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск подешевели на 0,71%, до $81,28 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизились в цене к этому времени на 0,92%, до $76,86 за баррель.

Как показал обнародованный накануне протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), ряд руководителей американского ЦБ заявили о готовности снова поднять процентные ставки, если инфляция в США не продолжит замедляться.

Тем временем накануне Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 1,825 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, повысились на 1,3 млн баррелей.

Внимание рынка также направлено на встречу ОПЕК+, которая пройдет 1 июня.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 24 мая на 5,99 копейки, до 90,2486 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,01 копейки, до 97,8788 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг увеличился на 7,36 копейки по отношению к среде и составил 90,2075 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 5 копеек, до 90,2125 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 027,393 млн, из которых $247,423 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $779,97 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 3,16 копейки, до 97,8258 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 1,31 копейки, до 97,8395 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR379,209 млн, из которых EUR162,875 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR216,334 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка в среду преимущественно остались на прежнем уровне. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 22 мая осталась на прежних отметках - 15,85% годовых. Срочные версии RUONIA на один и три месяца также не изменились в четверг относительно предыдущих значений, оставшись на отметках 16,0% и 16,04% годовых. Срочная версия ставки на шесть месяцев повысилась на один базисный пункт, до 16,21% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
23 мая 2024 года 19:46
Рынок акций РФ консолидировался выше 3440п по индексу МосБиржи, упал "Газпром" и выросли "Русал" с "Норникелем"
Москва. 23 мая. Рынок акций РФ в четверг консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне слабости нефти (Brent просела ниже $81,5 за баррель после локального роста днем) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи удержался выше 3440 пунктов. Лидерами отката выступили бумаги "Газпрома" (-3,2%), обновившие минимум с февраля 2022 года; выросли акции "Русала" (+3,9%) и "Норникеля" (+3,3%) после локальной просадки на новостях, что совет директоров ГМК рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2023 год.    читать дальше
.
23 мая 2024 года 19:18
Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 23 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на возобновившееся умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ немного сузились, а для ряда бумаг - расширились.    читать дальше
.
23 мая 2024 года 19:00
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям ICBC
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) класса H c целевой ценой HKD 4,88 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 3,7% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы с осторожным оптимизмом оцениваем...    читать дальше
.
23 мая 2024 года 18:33
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций NVIDIA
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций NVIDIA Corp. с $950 до $1200 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Егора Толмачева. "Компания представила очередной феноменальный квартальный отчет и сильный гайденс на этот квартал,...    читать дальше
.
23 мая 2024 года 18:02
Газ в Европе может подорожать летом на 30-50% - Freedom Finance Global
Газ в Европе может подорожать летом на 30-50%, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Европейские цены на газ на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов 23 мая поднялись на 3,73%, впервые с декабря 2023-го достигнув $401,77 за тыс. куб. м., - констатирует эксперт. -...    читать дальше
.
23 мая 2024 года 17:34
"Финам" подтверждает рейтинг акций NVIDIA на уровне "держать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций NVIDIA Corp. на уровне "держать" с целевой ценой $911,4 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Компания представила очень сильную отчетность за I квартал 2025 финансового года с окончанием 28 апреля, - пишет эксперт Игорь Додонов. - Выручка выросла в...    читать дальше
.
23 мая 2024 года 17:01
"Велес Капитал" присвоил рекомендацию "покупать" акциям группы "Ренессанс страхование"
"Велес Капитал" присвоил рекомендацию "покупать" акциям ПАО "Группа "Ренессанс страхование" с целевой ценой 134 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Жителева. "Группа "Ренессанс страхование" почти удвоила капитализацию за 2023 год на фоне восстановления...    читать дальше
.
23 мая 2024 года 16:32
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ВК
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "ВК" с целевой ценой 1139 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Группа "ВК" представила свои финансовые результаты за 1К 2024 года, которые совпали с нашими оценками и были близки к...    читать дальше
.
23 мая 2024 года 16:01
SberCIB подтверждает оценку акций Мосбиржи на уровне "покупать"
SberCIB Investment Research подтверждает оценку акций "Московской биржи" на уровне "покупать" с целевой ценой 270 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста на 14% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Андрея Ахатова. "Результаты Московской биржи за 1К24 по МСФО остаются...    читать дальше
.
23 мая 2024 года 15:42
Рубль днем слабо дешевеет к основным валютам на закрытии позиций после уверенного роста в начале недели
Москва. 23 мая. Доллар США, евро и китайский юань немного подрастают на Московской бирже днем в четверг. Рубль слабо дешевеет к бивалютной корзине на закрытии позиций после уверенного роста в начале недели, связанного с подготовкой майских налоговых выплат.    читать дальше
.
23 мая 2024 года 15:32
Риски повышения ключевой ставки ЦБР выросли - Райффайзенбанк
Риски дополнительного повышения ключевой ставки ЦБР выросли, полагают аналитики Райффайзенбанка. "Инфляционное давление все еще складывается повышенным, что поддерживает ястребиный настрой ЦБ, - отмечается в комментарии экспертов. - На днях А. Заботкин отметил, что инфляция пока идет выше...    читать дальше
.
23 мая 2024 года 14:31
"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций ВК
"Мои Инвестиции" осторожно оценивают перспективы цены акций "ВК", сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала Владимира Беспалова и Полины Паниной. "ВК" опубликовала основные показатели за I квартал 2024 года. Выручка выросла на 24% г/г до 33,8 млрд руб., что предполагает некоторое...    читать дальше
.
23 мая 2024 года 14:01
"Финам" повысил рейтинг акций Techtronic Industries до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Techtronic Industries Co. с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость бумаги на уровне 121,1 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 22%, сообщается в материале аналитика Полины Щукиной. "21 мая стало известно о...    читать дальше
.
23 мая 2024 года 13:40
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ТКС Холдинг с целью 3180 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "ТКС Холдинг" с целью 3180 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,22%, стоп-приказ: 2820 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Недавно появилась...    читать дальше
.
23 мая 2024 года 13:18
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: продавать бумаги ФосАгро с целью 5700 руб
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "продавать бумаги "ФосАгро" с целью 5700 рублей за штуку на август 2024 года", что предполагает потенциал снижения 8% от текущего уровня, сообщается в материале сервиса. Эксперты указывают на следующие причины потенциального снижения котировок бумаг...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.