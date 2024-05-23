Рубль вечером сумел отыграть потери первой половины дня и немного укрепиться к основным валютам к закрытию сессии

Москва. 23 мая. Доллар США, евро и китайский юань перешли к снижению на Московской бирже вечером в четверг; рубль возобновил небольшое укрепление к бивалютной корзине после незначительного падения в первой половине торгов.

Курс доллара США составил 90,02 руб./$1 в 19:00 мск, что на 4,25 копейки ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 97,62 руб./EUR1, подешевев на 16,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 9,9 копейки, до 93,44 руб. Курс китайского уменьшился на 1,9 копейки - до 12,39 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл потери первой половины дня и развернулся вверх к основным валютам по итогам торгов в четверг. Поддержку ему продолжает оказывать спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в рамках их подготовки к налоговым платежам в мае. Единый день уплаты налогов приходится на 28 мая, в этот день в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС, акцизы, налог на прибыль.

Кроме налогового периода поддержку рублю продолжают оказывать требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, жесткая денежно-кредитная политика Банка России и остающиеся высокими, несмотря на текущее снижение, цены на нефть.

Банк России может пойти на смягчение денежно-кредитной политики (ДКП), если увидит замедление кредитования, снижение совокупного спроса и улучшение ситуации с инфляцией, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

"Если мы увидим, что ипотека замедляется, замедляются другие виды кредита, то может быть смягчение денежно-кредитной политики, снижение процентных ставок", - сообщила Данилова на банковской конференции, организованной Ассоциацией банков России.

Она напомнила, что длительное использование льготных ипотечных программ привело к смягчению денежно-кредитных условий.

Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 16% годовых. На этом уровне она находится с середины декабря 2023 года.

Пауза в снижении инфляционных ожиданий в последние месяцы подтверждает необходимость длительного поддержания жестких денежно-кредитных условий для возвращения инфляции к цели, в свою очередь говорится в комментарии Банка России.

"Необходимым условием возвращения инфляции к целевому уровню является дальнейшее снижение инфляционных ожиданий. Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее", - отмечает регулятор.

Годовая инфляция в России, согласно прогнозу ЦБ, снизится до 4,3-4,8% в 2024 году и вернется к 4% в 2025 году.

Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания населения РФ, согласно опросу "инФОМ", в мае выросли до 11,7% с 11% в апреле. Таким образом, ожидания в апреле вернулись на уровень февраля (11,9%) и марта 2024 года (11,5%).

Ценовые ожидания предприятий, по данным мониторинга Банка России, за май 2024 года в целом не изменились, оставаясь высокими, отмечает ЦБ.

"Курс продолжает консолидироваться в районе 90 руб. за доллар и 12,4 руб. за юань после укрепления в начале недели. По нашим оценкам, рубль уже выглядит незначительно крепче справедливых значений (91-92 руб. за доллар) для текущих экономических условий. Это отчасти связано с сохранением давления на импорт и возросшей активностью экспортеров, реализующих повышенную из-за высоких цен на нефть экспортную выручку марта-апреля. Тенденция к умеренному укреплению рубля и локальному уходу в район 88-90 руб. за доллар может сохраниться в ближайшие дни с учетом приближения периода налоговых выплат (28 мая). Впрочем, майские нефтегазовые сборы, по нашим оценкам, будут на 30-35% ниже апрельских, поэтому весьма вероятна и дальнейшая консолидация курса около текущих уровней", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик ПСБ Денис Попов.

"...Положение рублевых пар сохраняется стабильным, так как рубль ощущает поддержку со стороны налогового периода. Спад цен на нефть до сих пор не отражен в котировках, хотя рублевая стоимость нефти так же идет вниз", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Цены на нефть вновь начали опускаться вечером в четверг, продлевая серию снижений до четырех сессий подряд.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск подешевели на 0,71%, до $81,28 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизились в цене к этому времени на 0,92%, до $76,86 за баррель.

Как показал обнародованный накануне протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), ряд руководителей американского ЦБ заявили о готовности снова поднять процентные ставки, если инфляция в США не продолжит замедляться.

Тем временем накануне Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 1,825 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, повысились на 1,3 млн баррелей.

Внимание рынка также направлено на встречу ОПЕК+, которая пройдет 1 июня.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 24 мая на 5,99 копейки, до 90,2486 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,01 копейки, до 97,8788 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг увеличился на 7,36 копейки по отношению к среде и составил 90,2075 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 5 копеек, до 90,2125 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 027,393 млн, из которых $247,423 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $779,97 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 3,16 копейки, до 97,8258 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 1,31 копейки, до 97,8395 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR379,209 млн, из которых EUR162,875 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR216,334 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка в среду преимущественно остались на прежнем уровне. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 22 мая осталась на прежних отметках - 15,85% годовых. Срочные версии RUONIA на один и три месяца также не изменились в четверг относительно предыдущих значений, оставшись на отметках 16,0% и 16,04% годовых. Срочная версия ставки на шесть месяцев повысилась на один базисный пункт, до 16,21% годовых.