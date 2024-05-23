Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 23 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на возобновившееся умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ немного сузились, а для ряда бумаг - расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 230 базисных пунктов - до 72,91% от номинала (их доходность снизилась на 30 базисных пунктов, составив 8,59% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ, с погашением в 2047 году, подорожал на 11 базисных пунктов - до 58,85% от номинала (доходность опустилась на 1 базисный пункт, до 9,71% годовых). Вместе с тем облигации с погашением в 2042 году подешевели на 56 базисных пунктов - до 68,16% от номинала (доходность увеличилась на 9 базисных пунктов, составив 9,04% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 2 базисных пункта).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не продемонстрировали за день ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 79,5% от номинала (доходность - 15,8% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене всего на 1 базисный пункт - до 74,17% от номинала (их доходность увеличилась на 5 базисных пунктов - до 14,93% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали также на 1 базисный пункт, до 69,13% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта, составив 12,79% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 3 базисных пункта - до 67,03% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 23 мая была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в четверг демонстрируют умеренное снижение, отыгрывая опубликованный накануне протокол последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

В протоколе, в частности, говорится, что ряд руководителей американского ЦБ заявили о готовности снова поднять процентные ставки, если инфляция в США не продолжит замедляться. В ходе обсуждения представители Федрезерва выразили тревогу по поводу "разочаровывающих" показателей инфляции, заявив, что последние данные указывают на вероятность ее устойчивого сохранения в ближайшие месяцы.

Как стало известно в четверг, число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе опустилось на 8 тыс. и составило 215 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 220 тыс. За две недели падение стало рекордным с сентября.