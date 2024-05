"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям ICBC

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) класса H c целевой ценой HKD 4,88 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 3,7% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Мы с осторожным оптимизмом оцениваем долгосрочные перспективы бизнеса ICBC, - указывает аналитик Игорь Додонов. - Экономика КНР в ближайшие годы, мы ожидаем, будет показывать темпы роста, превышающие среднемировые, в том числе благодаря поддержке со стороны властей. На таком фоне следует ожидать сохранения значительного спроса на финансовые услуги в стране, что поддержит финпоказатели ICBC, учитывая лидирующие позиции банка в секторе. Между тем на текущих уровнях акции ICBC, на наш взгляд, близки к справедливой оценке и не обладают каким-то значимым апсайдом".

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) - крупнейший банк Китая и мира по величине активов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.